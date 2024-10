Trova il figlio morto, mamma 96enne uccisa da un malore: tragedia a Orbetello

(Adnkronos) - Tragedia familiare a San Donato, frazione del comune di Orbetello, in provincia di Grosseto. I corpi senza vita di una madre, Gina Favaretto, 96 anni, e del figlio, Mario Tinto, 71 anni, sono stati ritrovati nel giardino della loro casa. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava facendo dei lavori nel giardino: aveva da poco finito di scavare un fossetto per sistemare una tubatura che si era rotta quando probabilmente si è sentito male ed è caduto nella buca, dove sarebbe morto. Non vedendo rientrare il figlio in casa, l'anziana madre è uscita nel giardino dove avrebbe trovato il corpo senza vita del figlio e si sarebbe sentita male, morendo sul colpo, per un attacco cardiaco, lungo il vialetto davanti al'abitazione

A segnalare la presenza del corpo dell'anziana donna riversa a terra sarebbe stato un passante che ha chiamato subito il 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Orbetello e del nucleo investigativo di Grosseti, i sanitari della Croce Rossa, i vigili del fuoco, il pubblico ministero di turno e il medico legale per la ricognizione esterna dei cadaveri. Il pm ha disposto l'autopsia sui due cadaveri per accertare l'esatta causa di morte.