Comunità Energetica Rinnovabile: sempre più vicina quella a firma ACDA e Comune di Cuneo

E’ ufficiale per la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero il mandato di firmare lo statuto fondante della Comunità Energetica Rinnovabile realizzata assieme ad ACDA. La decisione è stata ratificata dalle forze di maggioranza – quelle di minoranza, a seguito del lungo dibattito in merito allo ‘stato di saluto’ della coalizione di governo, al momento della discussione del tema avevano già abbandonato l’aula – nella seconda serata del Consiglio comunale.



La proposta, illustrata dal vicesindaco Luca Serale, ha ricevuto l’approvazione della totalità dei presenti.

Statuto pronto, figlio di tre commissioni d’approfondimento

“Da questo momento in avanti la città avrà la possibilità di partecipare ai bandi collegati alle CER – ha commentato Serale - , un’opportunità importante collegata anche a un altrettanto fondamentale messaggio sociale ed etico”.



Il vicesindaco ha anche ricordato come lo statuto da ratificare si presenti come “all’avanguardia, moderno e frutto del lavoro di tre commissioni comunali in cui sono stati coinvolti diversi esperti di settore”.



Più che favorevoli i consiglieri intervenuti, tra cui Carla Santina Isoardi (PD), Antonino Pittari (Gruppo misto di maggioranza) e Carlo Garvagno (PD). “La costituzione di una CER era ed è obiettivo di tutte le forze presenti in questa maggioranza e ne è riprova il fatto che il primo, vero, passo è stata la posa dei pannelli fotovoltaici sulla scuola dell’infanzia di Madonna dell’Olmo” ha detto Serena Garelli (Centro per Cuneo).