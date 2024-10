Scontro tra un camion e un'auto ad Aisone: ferita una ragazza

È una ragazza, classe 2003, la conducente rimasta ferita nell'incidente che si è verificato ieri sera, lunedì 7 ottobre, introno alle 20,15 sulla Strada Statale 21 a valle dell’abitato di Aisone.

Per cause che restano da definire si sono scontrati un’autovettura ed un mezzo pesante poi finito fuori strada. Nell'urto, una donna sarebbe rimasta incastrata nelle lamiere dell'auto, ferita ma cosciente, e si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco di Cuneo per le operazioni di estricazione. La ragazza è poi stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 presente sul posto con i Carabinieri.

La strada è rimasta momentaneamente chiusa per consentire la messa in sicurezza dell'area.