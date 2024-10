A Mussotto d’Alba completati due importanti interventi: la pulizia del Riddone e l'ampliamento di piazza della stazione

I solleciti avanzati dal quartiere Mussotto al Comune per la realizzazione di opere e interventi richiesti negli anni precedenti stanno già portando i primi risultati.



Tra le priorità segnalate dal presidente del quartiere, Giovanni Lano, c'era la pulizia del torrente Riddone: sebbene l'alveo fosse già stato ripulito, il materiale rimosso era stato accumulato ai lati del corso d'acqua, creando cumuli di notevoli dimensioni. L'ultimo intervento ha riguardato l'asportazione dei sedimenti dal Ponte Nero fino al canale scolmatore, un'azione fondamentale per garantire un miglior contenimento dell'acqua in caso di forti nubifragi, soprattutto considerando il vasto bacino del Roero da cui il Riddone raccoglie le acque.



Per quanto riguarda l'ampliamento della piazza antistante la stazione ferroviaria, i lavori sono già stati completati e l'area è ora in pieno utilizzo. "Questa opera era stata richiesta dal nostro comitato di quartiere e ora è praticamente occupata a ogni ora", sottolinea Lano, evidenziandone l’evidente utilità. "Quando hanno realizzato la prima parte della piazza, noi avevamo insistito sull'importanza di completarla subito, ma la nostra profonda conoscenza delle esigenze locali non è stata sufficiente per procedere in tal senso. L'ex spazio verde, ora completamente trasformato in piazza, era stato fonte di problematiche complesse a causa della scarsa manutenzione del verde e del taglio dell'erba". Attualmente, nel parcheggio sono stati realizzati 16 stalli per auto e 2 per motocicli.



Nonostante i due interventi conclusi, resta irrisolta la questione dell'abbandono abusivo dei rifiuti nella piazza della stazione ferroviaria. Anzi, secondo Lano, si tratta di "una piaga in continuo aumento in diverse zone del quartiere".



Il presidente del comitato di quartiere ribadisce che l'installazione di fototrappole, meno costose rispetto alle telecamere, potrebbe rappresentare un deterrente efficace per arginare il problema.