Nella chiesa dei Gabrielassi la sesta edizione della Rassegna Corale “Ferruccio Civra”

In occasione della Festa patronale, sabato 19 ottobre alle ore 21 nella chiesa dei Gabrielassi (frazione condivisa tra Sommariva Bosco e Caramagna Piemonte) è prevista la 6° edizione della Rassegna Corale “Ferruccio Civra”. Il concerto corale intende ricordare, nel modo sicuramente a lui più gradito, il sacerdote e musicologo che per 47 anni esercitò il suo ministero nella piccola ma splendida chiesa barocca della frazione, dedicata a S. Antonio di Padova.

La manifestazione, patrocinata dalla Regione Piemonte e dai Comuni di Sommariva Bosco e Caramagna Piemonte, fa parte della Rassegna Itinerante denominata “Decantare”, promossa ed organizzata dall’Associazione Cori Piemontesi. Il concerto sarà eseguito da due cori: “CantoriIn Note” di Torino e “Harmònia” di Fossano.

“CantoriInNote”, nato 10 anni fa da un’esperienza scolastica di laboratorio corale, è diventato un coro stabile all’interno dell’Associazione VociInNote. Il gruppo, composto da circa trenta elementi adulti, ha un repertorio costituito da brani sia classici che moderni e può vantare numerosi concerti e riconoscimenti. La vocalità del coro è curata dall’insegnante Laura Evangelista mentre la direzione è affidata al M° Roberto Giglio.

Il coro “Harmonia”, interamente femminile, si costituisce a Fossano nel 2014 riunendo personalità diverse ma con un’unica passione per la musica. Questo percorso nato per gioco, ha loro consentito di esibirsi in questi anni, in oltre 40 concerti. Grazie all’Associazione Musicale Vocinsieme, di cui fanno parte, il coro “Armonia” propone ogni anno un concerto in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Direttore e fondatore del coro è il M° Enrico Ariaudo.

Dopo la musica, per concludere la serata in allegria, è previsto un rinfresco offerto dagli organizzatori con il contributo dei panifici sommarivesi di Aldo Chiesa e Rimondotto ed il vino della ditta “Battaglio” di Vezza D’Alba.