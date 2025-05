Clavesana, abbandona sacchi di rifiuti sulle scale del municipio: identificato dalle telecamere, sarà denunciato

Ha abbandonato cinque sacchi di rifiuti sulla scalinata di ingresso del municipio e se n'è andato.

Questo quanto successo, nel pomeriggio del 1° maggio, nel Comune di Clavesana che, fortunatamente, è provvisto di impianto di videosorveglianza che ha permesso all'amministrazione di individuare subito il responsabile.

"Un fatto increscioso - dice il sindaco, Bruno Terreno, che ha personalmente provveduto alla rimozione dei rifiuti - soprattutto perché il municipio è la casa di tutti i clavesanesi e rappresenta un'istituzione. Il soggetto che ha commesso questo vile atto verrà prontamente denunciato alle forze dell'ordine. Ci spiace constatare questi fastidiosi inconvenienti proprio a cavallo del cambio del sistema di raccolta, non deciso da questa amministrazione corrente. Dobbiamo considerare che chi ci raccoglie i rifiuti in questo momento sta gestendo 85 comuni e che ci vuole anche un po' di pazienza affinché tutto vada a regime, ma qualsiasi criticità non è giustificabile con l'abbandono dei rifiuti".