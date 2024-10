Volley A1F. Debutto in casa per la Honda Olivero Cuneo, domenica il primo derby piemontese: c'è Chieri

Dopo la buona prestazione mostrata a Scandicci contro la Savino Del Bene Scandicci, soprattutto nel terzo set, le ragazze di coach Lorenzo Pintus in settimana sono tornate in palestra per focalizzarsi sulla prossima partita, che segna l'esordio casalingo per la stagione 2024-2025.

Un match di per sé già emozionante, il primo tra le mura amiche e tra il calore dei propri tifosi che tornano a riassaporare il gusto della grande pallavolo a distanza di mesi con nella mente ancora il meraviglioso trionfo olimpico della azzurre di Velasco, a cui si aggiunge un altro fattore: il debutto casalingo delle Gatte coincide con il primo derby della stagione. E che derby.

Domenica pomeriggio 13 ottobre alle ore 17, davanti agli immancabili Crazy Cats biancorossi e a tutto il tifo cuneese, le biancorosse affronteranno le atlete della Reale Mutua Fenera Chieri '76 allenate da Giulio Bregoli.

Uno squadrone, quello delle collinari, che dopo l'ottimo risultato archiviato nella passata stagione non fa mistero quest'anno di voler ambire alla parte alta della classifica. Un obiettivo che si è concretizzato con una prova di forza fin dalla prima giornata, quando le ragazze di Chieri hanno superato al tie break la forte Novara.

Chieri sarà senza dubbio un avversario tosto, ma anche stimolante, come afferma Pintus: "Ci sentiamo bene e non vediamo l'ora di riscattare la partita di Scandicci, pur sapendo che Chieri è una delle favorite per la zona alta della classifica" . L'allenatore di Cuneo sottolinea: "Ci sarà inoltre il fattore campo da considerare e soprattutto il pubblico cuneese".

Anche la centrale Agnese Cecconello evidenzia l'importanza di giocare al Palazzetto di Cuneo: "Giocare nel nostro palazzetto ci darà quella carica in più per riuscire ad ottenere un buon risultato. Noi veniamo da una sconfitta, che però ha fatto vedere un buon gioco e ci ha dato delle conferme".

Tutto è pronto dunque per il grande spettacolo: appuntamento a domenica 13 ottobre alle 17:00.