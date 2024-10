Cosa c’è all’interno di una sigaretta elettronica usa e getta

Le sigarette elettroniche monouso stanno conoscendo una diffusione sempre più consistente e un notevole successo, non solo nei punti vendita fisici e nelle tabaccherie ma anche nei negozi di svapo online . Tuttavia sono ancora molti i dubbi da parte degli utenti in relazione alle loro caratteristiche: in particolare, non tutti sanno qual è la reale durata di un dispositivo simile, e vale la pena di approfondire anche il contenuto. In effetti, è indispensabile essere il più possibile informati a proposito del funzionamento del dispositivo da svapo che si ha intenzione di usare, perché non si tratta di un gioco o di un passatempo.

Il contenuto delle sigarette elettroniche usa e getta

In una sigaretta elettronica usa e getta è contenuto soprattutto il liquido da svapo, il quale è presente in una quantità che può cambiare a seconda del modello con cui si ha a che fare; comunque, non si superano mai i 2 ml. Si tratta di un limite valido per qualsiasi tipo di sigaretta elettronica usa e getta, in base a quanto previsto dalla TPD , vale a dire la normativa europea che disciplina il commercio dei prodotti che contengono nicotina o che sono derivati dal tabacco. Una delle caratteristiche di questi dispositivi consiste nella presenza sulla confezione dell’indicazione del numero di puff della e-cig; in altre parole viene specificato quante svapate è possibile effettuare vaporizzando il liquido contenuto all’interno. Si può trattare, per esempio, di 400 puff, di 600 puff, eccetera. In una e-cig usa e getta, il serbatoio è pre-caricato: in sostanza il liquido aromatizzato è già presente al suo interno. Le sigarette elettroniche monouso, pertanto, sono dei sistemi chiusi, dal momento che non possono essere riempiti di nuovo. Va detto, tuttavia, che ci sono delle eccezioni, rappresentate da alcuni dispositivi che sono realizzati in maniera specifica per essere ricaricati: tali device possono dunque essere usati più volte, ma comunque per un numero di circostanze limitato, e poi devono comunque essere buttati. Rientrano in questa categoria di prodotti la Eleaf IORE vino e l’Aspire R1. In tali situazioni, comunque, le e-cig non contengono alcun liquido ma vengono vendute come semplice hardware.

Le caratteristiche di una sigaretta elettronica usa e getta

Nella maggior parte delle situazioni, come detto, le svapo monouso sono già dotate di liquido al proprio interno; ed è proprio il liquido che conferisce loro il nome con cui esse sono conosciute, come dimostrano – un esempio fra i tanti – le Elf Bar 600. Dentro queste e-cig ci sono 2 ml di liquido di vari sapori: possono essere mentolati e freschi, oppure cremosi, o ancora fruttati o tabaccosi. Quelle che si trovano all’interno delle cartucce delle sigarette elettroniche usa e getta sono miscele praticamente uguali ai liquidi tradizionali, con un contenuto di glicerina vegetale, glicole propilenico, aromi concentrati e nicotina. La glicerina vegetale e il glicole propilenico costituiscono le basi neutre, e favoriscono la veicolazione degli aromi che sono disciolti al loro interno; essi, inoltre, contribuiscono a generare una vaporosità abbondante e corposa, che riproduce la consistenza tipica del fumo che deriva da una sigaretta tradizionale. Il vapore ha un gusto personalizzato a seconda dell’aroma, mentre la presenza di nicotina è utile a contrastare le crisi di astinenza con cui si potrebbe avere a che fare nel passaggio dal fumo di tabacco allo svapo.

Le sigarette elettroniche usa e getta e la nicotina

Il contenuto di nicotina in una sigaretta elettronica usa e getta è comunque variabile: ci sono svapo monouso da nicotina 20, altre da nicotina 18 e altre ancora del tutto prive di nicotina. Lo scopo dell’inserimento di nicotina è quello di soddisfare il fabbisogno quotidiano di questa sostanza per coloro che hanno intenzione di dire addio in maniera definitiva al vizio del fumo. La nicotina può essere presente in due modalità: sotto forma di sali di nicotina o come nicotina a base libera. La nicotina a base libera si trova in quasi tutti i liquidi pronti; è uguale alla nicotina delle sigarette classiche, garantendo un hit – vale a dire la sensazione di colpo in gola – decisamente forte. Per quel che riguarda i sali, invece, si tratta di una forma più grezza: ha il vantaggio di non raschiare minimamente la gola.