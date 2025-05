Dl calamità, Bergesio (Lega): "Garantire a imprese assicurazioni contro catastrofi"

"I cambiamenti climatici stanno creando ingenti danni, non solo al patrimonio ambientale ma anche al tessuto produttivo. Il decreto che approviamo oggi interviene in questo contesto, prorogando i termini per l'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo per le imprese contro i danni derivanti da calamità naturali, ma anche chiarendo alcuni aspetti cruciali per l'applicazione dell'obbligo assicurativo. Con un emendamento della Lega prevediamo una maggiore autonomia negoziale per le grandi imprese e per i gruppi di imprese controllate e collegate che sottoscrivano un programma assicurativo globale. Questa misura riconosce la specificità e la complessità di tali realtà aziendali, consentendo loro di strutturare coperture assicurative più adeguate alle proprie dimensioni e caratteristiche".

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive, intervenendo nell’Aula di Palazzo Madama.

"Bene dunque intervenire, per sostenere oltre 5 milioni e 486 mila microimprese, 336 mila piccole imprese e circa 43 mila medie imprese. In totale, queste categorie rappresentano il 99,9% del nostro tessuto imprenditoriale, un numero che sottolinea l'importanza di garantire loro un passaggio agevole verso il nuovo regime assicurativo. Nostra priorità è la tenuta del nostro sistema economico e sociale".