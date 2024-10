Le migliori 4 nuove meme coin di ottobre

Le meme coin continuano ad attirare i trader in cerca di opportunità per diversificare il proprio wallet e ottenere guadagni nel breve termine.

Nel mese di ottobre, gli appassionati di meme coin dovrebbero tenere in considerazione le presale di quattro nuovi progetti: Pepe Unchained, Flockerz, Crypto All-Stars e MemeBet Token.

Vediamo nel dettaglio cosa possono offrire ai trader e quali sono le loro caratteristiche principali.

Pepe Unchained

Pepe Unchained è una meme coin ispirata a Pepe The Frog, il celebre personaggio creato dal fumettista Matt Furie.

Con 18 milioni di dollari raccolti in presale, il token nativo PEPU, costruito su Ethereum, viene venduto al valore attuale 0,0994 dollari.

Il token PEPU si può comprare con ETH, USDT o carta di credito per fare subito staking e ottenere ricompense passive in base all’APY.

Il progetto ha catturato l'attenzione degli appassionati di criptovalute, non solo per la popolarità della mascotte, ma anche per il suo obiettivo ambizioso.

Infatti, il team di Pepe Unchained intende sviluppare la Pepe Chain, una rete Layer-2 che consentirà transazioni fino a 100 volte più veloci rispetto a Ethereum, con costi di transazione notevolmente ridotti.

La piattaforma sarà accessibile anche agli sviluppatori di Dapp grazie al programma “Pepe Frens with Benefits”, che offrirà grant finanziari per incentivare lo sviluppo di nuove applicazioni sulla Pepe Chain.

Flockerz

Flockerz è un progetto particolare, in quanto vuole unire la meme coin FLOCK con FlockTopia, una DAO (Organizzazione Autonoma Decentralizzata) interamente gestita dai membri della community.

I membri della DAO, chiamati The Flock, possono prendere decisioni riguardo agli sviluppi futuri del progetto. Per partecipare alla DAO è necessario possedere il token nativo FLOCK, venduto in presale a 0,0056 dollari.

Una caratteristica interessante del progetto è il Vote-To-Earn, un meccanismo che premia gli i voti degli utenti con token FLOCK. Questo rende la partecipazione alla DAO un modo interessante per contribuire a un ecosistema decentralizzato e guadagnare ricompense.

Finora, la presale ha raccolto oltre 550.000 dollari, con il token FLOCK venduto a 0,005724 dollari. I token acquistati con ETH, USDT o carta di credito si potranno mettere in staking sin dalla presale.

Crypto All-Stars

Crypto All-Stars è un progetto che unisce la simpatia delle meme coin a un innovativo ecosistema di staking chiamato MemeVault.

Il MemeVault utilizza lo standard ERC-1155, per consentire agli utenti di mettere in staking fino a 12 diverse meme coin contemporaneamente, tra cui token importanti come Dogecoin, Shiba Inu e Pepe. Gli utenti che partecipano allo staking sul MemeVault, potranno ottenere ricompense nel token nativo STARS.

Il MemeVault verrà lanciato al termine della presale, subito dopo il listing del token STARS sugli exchange centralizzati e decentralizzati.

Il progetto ha già raccolto oltre 2,1 milioni di dollari, con il token STARS acquistabile con ETH, BNB, USDT o carta di credito al valore di 0,0014887 dollari.

Come le altre presale, anche quella di Crypto All-Stars permette di fare staking dei token STARS, per ottenere ricompense passive basate sull’APY.

MemeBet Token

MemeBet Token si distingue dalle altre meme coin per il suo collegamento con il settore del crypto gambling.

La presale ha attirato l’interesse degli appassionati di gambling e di meme coin, raccogliendo quasi 400.000 dollari in poche settimane. Il MEMEBET viene venduto a un valore 0,0255 dollari e si può comprare con ETH, BNB, MATIC, USDT o carta di credito.

I trader della presale potranno partecipare a un airdrop di 400 milioni di token che verranno distribuiti trta i vari titolari del MEMEBET.

In futuro, MemeBet Token diventerà il token nativo del crypto casino MemeBet, attualmente in sviluppo. La piattaforma sarà la prima nel settore della GambleFi ad accettare unicamente meme coin.

Inoltre, il MemeBet Casino presenterà alcuni vantaggi particolari per i titolari del MEMEBET, come la possibilità di vincere Crypto Loot Boxes contenenti NFT e merchandise della nazionale di calcio dell’Argentina.