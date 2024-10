A Melle rinasce Borgata Billiardi con il progetto “Fenix Zoe” di Manilla Angela Calabrese

Sarà inaugurato domani, domenica 13 ottobre a Melle, il progetto Fenix Zoe, ideato dall’architetto torinese Manilla Angela Calabrese per il recupero di borgata Billiardi.

L’iniziativa punta a far rinascere il piccolo villaggio della valle Varaita riportando in vita valori come la naturalità, la collaborazione, il mutuo aiuto e la condivisione, ma con una visione moderna e attenta al rispetto dell’intimità e dell’autonomia di ciascun individuo.

“Fenix Zoe” si propone di creare una micro-comunità all’interno dell’antico agglomerato di baite, dando vita a diverse attività come la produzione di cibo in loco e laboratori di artigianato e cultura montana.

Al centro dell’iniziativa c’è l’idea di promuovere il benessere psico-emotivo e fisico, ponendo l’accento sul contatto diretto tra uomo e natura.

Il programma della giornata inizierà alle 10,30 con una visita guidata alla borgata Billiardi e una prima attività mattutina.

Intorno alle 13, ci sarà un pranzo condiviso: i partecipanti sono invitati a portare qualcosa da casa per contribuire al pasto comune, creando un momento di condivisione tra i presenti.

Il pomeriggio proseguirà con attività legate al progetto “Fenix Zoe”, tra cui una passeggiata fino a Sant’Eusebio.

Un momento speciale sarà dedicato all’esibizione musicale di Kassamba Lamoussa e Francesca Netto, che porteranno un tocco artistico e multiculturale alla giornata con il progetto “Lezioni africane”.

A conclusione dell’evento, i partecipanti si riuniranno attorno a un falò per una castagnata, celebrando insieme l’avvio di questa ambiziosa iniziativa.

L’obiettivo di “Fenix Zoe” non è solo recuperare il borgo, ma anche creare una nuova comunità in armonia con la natura, aperta a diverse attività e idee.

Per ulteriori informazioni e dettagli, è possibile contattare i numeri 338-1667556 e 338-9702832.