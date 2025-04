Ad Alba la 13ª edizione dell'International Jazz Day

Mercoledì 30 aprile torna per il tredicesimo anno l’International Jazz Day: in programma un percorso pomeridiano a tappe per le strade e le piazze cittadine e un evento serale imperdibile con il pianista di fama internazionale Umberto Petrin e il suo omaggio alla musica degli anni ’70-’80.

La Giornata internazionale celebra il jazz come strumento educativo, di dialogo e di cooperazione tra le persone e come ponte fra culture. L’organizzazione della Giornata Mondiale del Jazz dà l’opportunità di contribuire alla formazione di società maggiormente inclusive.

Il programma di concerti ad Alba, città in cui sin dall’inizio il compositore Filippo Cosentino ne ha condiviso i valori promuovendoli sul territorio con l’evento annuale, prenderà il via alle 15 in piazza Ferrero con il Piergiorgio Elia 4et, che spazia fra raffinate ballad e brani più "up" tipici del linguaggio jazz.

L’ideale passeggiata nel Centro Storico a suon di jazz prosegue alle 16 in piazza Duomo con Attilio Pisarri: un recital di chitarra con ambientazioni sonore suggestive.

Alle 17, appuntamento in piazza Garibaldi con Alessio Pamovio (piano elettrico) e Patrizio Balzarini (batteria) che suoneranno brani tratti dal disco Multiverse di Pamovio, un disco di musica jazz con tratti di pura improvvisazione. Un dipinto musicale in cui ogni nota si collega all’altra a creare atmosfere e suggestioni senza tempo.

Alle 18, Venus Quartet nella rinnovata Sala Riolfo, nel Cortile della Maddalena. Il quartetto formato da Valentina Digiampaolo e Diletta Leone al violino, Liliana Mitulescu alla viola e Lucia Mameli al violoncello presenterà un programma a cavallo fra musica contemporanea e moderna con originali arrangiamenti.

Il concerto conclusivo si terrà alle 20.30, in piazza Duomo, sotto il porticato del Comune, con Umberto Petrin, considerato tra i maggiori pianisti italiani a livello internazionale, in Piano Solo - Jazz, Soul e altre divagazioni. L’artista si esibirà in un programma che affianca temi tipicamente jazz, spaziando da Thelonious Monk a John Coltrane, ad altri del genere soul-funk o Motown riletti in chiave personale. In questo live ai brani musicali di formazioni e interpreti come gli Chic, Diana Ross, Ashford and Simpson, Lamont Dozier e George Benson si accompagnano brevi aneddoti e racconti che illustrano l’epoca degli anni ’70/'80 e la loro estetica irripetibile.

“Siamo entusiasti di poter vivere il 30 aprile questa intensa giornata di musica e incontri - dichiara il direttore artistico Filippo Cosentino - Il Jazz Day è un momento molto atteso durante l’anno in tutto il mondo e anche la Città di Alba vive il fermento che unisce culture e linguaggi. Come musicista e imprenditore culturale sono grato alla Città di Alba, all’assessora Caterina Pasini e all’Ente Fiera per aver creduto in questo evento negli anni”.

“Siamo orgogliosi che anche Alba celebri l’International Jazz Day, un’occasione speciale per rendere omaggio a un genere musicale che è sinonimo di libertà, creatività e dialogo - commenta la vicesindaco e assessora alla Cultura e Turismo del Comune di Alba Caterina Pasini -. Grazie all’impegno di Dragonfly Music Studio, la nostra città si anima con una giornata interamente dedicata al jazz e all’incontro tra linguaggi musicali diversi. Un evento che arricchisce la programmazione musicale della nostra città, confermando il valore della cultura come ponte tra le persone”.

Ingresso libero e gratuito.