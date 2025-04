"Alba e Bra per Bacco&Orfeo 2025", esibizione del Duo Fortecello

Per i due programmi di domenica 27 aprile della rassegna "Alba e Bra per Bacco&Orfeo 2025, i Concerti della domenica" si esibirà il Duo Fortecello composto dalla violoncellista franco-polacca Anna Mikulska e dal pianista franco-spagnolo Philippe Argenty: al mattino un programma interamente dedicato alla musica spagnola, tra Granados, de Falla e Cassadò, per sfociare al pomeriggio in un Tour du monde, un viaggio di grandi passioni tra Chopin, Saint-Saëns, Fazil Say e Philip Glass.

Al termine del concerto del mattino ad Alba, un brindisi con il Mu Vermouth di Torino, accompagnato dai prodotti Roero Gris di Santa Vittoria D'Alba.

IL PROGRAMMA

- Ore 11, Chiesa di San Giuseppe, Alba "Suite española": Anna Mikulska violoncello, Philippe Argenty pianoforte. Musiche di Granados, De Falla, Cassadò

- ore 16.30, Chiesa di Santa Chiara, Bra "Tour du monde": Anna Mikulska violoncello, Philippe Argenty pianoforte. Musiche di Chopin, Saint-Saëns, Say, Glass, Servais

L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente attraverso prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità, si consiglia la prenotazione.