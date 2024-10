Cuneo, una passeggiata storico-culturale in corso Giolitti per la Fiera del Marrone

L’associazione di promozione sociale “Nuovo Corso Giolitti”, in occasione della 25^ Fiera del Marrone, ha organizzato, nelle date 18 e 19 ottobre, una passeggiata storico-culturale, in compagnia di Giovanni Cerutti, per scoprire la storia e l’architettura razionalista a Cuneo della prima metà del Novecento.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cuneo, si svolgerà nel quartiere Cuneo Centro, con partenza dalla Stazione ferroviaria alle ore 15:30.

La partecipazione è gratuita ed è gradita la prenotazione all’indirizzo mail dell'Associazione: info.nuovocorsogiolitti@gmail.com.