Robin Wood si presenta a Cuneo con lo stand alla Fiera del Marrone e l'evento in Confindustria

Incontrare le persone, raccontare ai portatori di interesse, i cittadini e le istituzioni è il fulcro di ogni iniziativa a carattere ambientale e non solo. Seguendo questo principio i promotori di Robin Wood hanno deciso di far conoscere da vicino il progetto a cittadini, aziende, enti e media nel territorio cuneese. E quale migliore occasione che la XXV Fiera del Marrone, che si svolgerà a Cuneo dal 18 al 20 ottobre? Il progetto, promosso da Walden in collaborazione con Cooperativa ERICA di Alba e il Consorzio Forestale del Canavese nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) 2014-2022, sarà presente con un proprio stand (num. 33 di fronte al civico 41 di via Roma, angolo via Caraglio) per raccontare come valorizzare il patrimonio forestale del territorio piemontese rendendolo allo stesso tempo di interesse per aziende, enti pubblici e cittadini.

Ma non è finita: lunedì 21 ottobre alle 17,30 presso la sala Ferrero di Confindustria Cuneo (via Vittorio Bersezio 9, Cuneo) ci sarà il lancio ufficiale di Robin Wood, con il direttore tecnico Lucio Vaira che racconterà obiettivi, percorsi e servizi offerti dal progetto e dalla nuovissima piattaforma all-in-one a disposizione delle aziende e dei cittadini. A introdurre l’evento ci sarà Andrea Corniolo, Responsabile del Servizio Energia, Sicurezza ed Ambiente di Confindustria Cuneo e tra i relatori anche Athena Costantini di Cooperativa ERICA. Per partecipare è gradita una conferma inviando una mail a giuseppe.totaro@cooperica.it

Robin Wood è un progetto altamente radicato nel territorio, coordinato da realtà specializzate con esperienza comprovata sul campo che si pone come obiettivo quello di fornire un’alternativa locale alla lotta al riscaldamento globale. Come? Valorizzando e rigenerando aree forestali e naturali attraverso interventi precisi, multifunzionali e localizzati, che danno “nuova vita” ai nostri preziosi ecosistemi e producono impatti positivi certificabili e tangibili nel breve e medio termine. Infatti, molti dei soggetti che hanno in carico la gestione delle risorse naturali spesso non hanno la disponibilità economica e le capacità tecniche necessarie per preservare questi ambienti, far fronte agli impatti della crisi climatica e migliorare la funzionalità dei diversi benefici ecosistemici che la natura offre agli esseri umani. Attraverso Robin Wood sarà invece possibile prendersi cura delle risorse naturali permettendo di proteggere e migliorare gli stock di carbonio, preservando la biodiversità e la multifunzionalità degli ecosistemi. Gli interventi saranno progettati al fianco di proprietari forestali, pubbliche amministrazioni e comunità locali, e potranno essere sostenuti da aziende e privati cittadini che potranno accedere al sito www.robinwood.io e alla piattaforma che ospita tutti i progetti di rigenerazione ambientale in corso. Qui potranno “adottare” delle porzioni di bosco, godendo dei servizi ecosistemici generati attraverso un modello di gestione multifunzionale. Perché farlo? Per ridurre l’impatto ambientale della propria attività prendendosi cura del territorio italiano, senza intermediari e in totale trasparenza. Gli esperti di Robin Wood accompagneranno le aziende interessate in un percorso di riduzione delle proprie emissioni, definendo una strategia climatica personalizzata: grazie anche al tool di calcolo elaborato da Robin Wood, si potrà comprendere esattamente l’impatto ambientale dell’azienda, definendo punti di forza e di debolezza nel suo processo produttivo. Il Tool di calcolo sviluppato da Robin Wood prende come riferimento metodologico la cosiddetta Carbon Footprint di Organizzazione (CFO). Si tratta di uno standard internazionale definito dal GHG Protocol, cioè il Corporate Accounting and Reporting Standard.

Dopo aver preso parte a Circonomia lo scorso maggio, Terra Madre-Salone del Gusto a Torino e all’inaugurazione della Green Week a Milano lo scorso settembre, e la partecipazione alla XXV Fiera del Marrone, Robin Wood non poteva mancare alla kermesse ambientale per eccellenza, con un proprio stand alla fiera green per definizione: Ecomondo, che si terrà a Riminifiera dal 5 all’8 novembre prossimi.

Lucio Vaira, responsabile tecnico Robin Wood, sottolinea che: “Questo progetto nasce con grandi ambizioni: il nostro obiettivo è contribuire concretamente a contrastare il cambiamento climatico e aiutare le aziende a ridurre il proprio impatto sul pianeta e generare effetti positivi sulla natura. La piattaforma si rivolge a individui, aziende e altre organizzazioni, offrendo la possibilità di supportare l'azione per il clima sul territorio attraverso interventi concreti di "rigenerazione" forestale”.