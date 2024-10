"Buscaincontra" chiude la prima edizione sorprendendo gli organizzatori

Il dialogo inaugurale con Fratel Emiliano Biadene , originario di Busca, ha tracciato il solco: “ Parlare di felicità significa cercare il senso del lavoro ”; anche per Diego Remelli allevatore di Mantova: “ Fondamentale è la chiarezza dello scopo, così anche la fatica ha senso ” fino alla necessità di un uomo nuovo documentata da Aldo Vaira produttore di Barolo per cui: " Serve fede nel lavoro, ma anche speranza, carità, fortezza, temperanza, giustizia, prudenza per stare davanti a tutte le sfide di oggi ”.

Il Gusto della Cura ha registrato una straordinaria presenza di pubblico per la partecipazione dei medici. Corrado Lauro: “Lasciamo tempo al paziente perché possa raccontarsi “, Elena Migliore indelebile l’ immagine di vederla la domenica mattina in bicicletta ad andare a trovare i malati e Remo Melchio che ci ha raccontato come “il lavoro è il primo mezzo che ha il cristiano per amare il fratello”.

Per un improvviso problema di salute è saltato l’atteso incontro con Fausto Bertinotti sul tema il Gusto della Politica che verrà proposto appena possibile.

I numeri della manifestazione