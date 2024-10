Mondovì, i consiglieri del centrosinistra interrogano l'amministrazione sulla segnaletica per l'area ecologica

L’Area ecologica Acem di via Trento 12, nella zona industriale di Mondovì, si può raggiungere per tre vie: da via Torino, da via Langhe e dallo svincolo della tangenziale, uscita zona industriale.

"Ciascuno di questi itinerari prevede un percorso “a gimcana” attraverso la zona industriale, in cui facilmente ci si disorienta, anche in ragione della carenza di una segnaletica stradale chiara, leggibile e dedicata in modo specifico ad indicare il percorso per l’Area ecologica - evidenziano i consiglieri del centro sinistra Laura Gasco, Davide Oreglia, Cesare Morandini -. Mancano pure indicazioni specifiche a monte, ossia in via Torino, via Langhe e sulla tangenziale. Per favorire e sostenere il sistema di raccolta differenziata e il comportamento responsabile e collaborativo dei cittadini circa il conferimento dei rifiuti non smaltibili a livello domestico al Centro di raccolta consortile, sarebbe utile e necessario provvedere a una chiara e puntuale segnalazione stradale della localizzazione del Centro stesso".

I consiglieri di minoranza di Centrosinistra Gasco, Oreglia e Morandini chiedono, con interrogazione consiliare protocollata in data odierna, quali provvedimenti l’Amministrazione intenda assumere per ovviare a tale carenza e con quale tempistica intenda intervenire.