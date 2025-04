Val Maira: a Macra la proiezione del documentario “In montagna con gli esperti”

Vuoi approfondire le nozioni di come si va in montagna?

Il comune di Macra nell’ambito della 177 esima Fiera di San Marcelin organizza la proiezione del documentario “In montagna con gli esperti” che la videomaker cuneese Tiziana Fantino ha realizzato nelle Alpi Marittime, Cozie e Liguri per illustrare i rischi che i fruitori della montagna affrontano durante le loro uscite in quota e gli accorgimenti che possono ridurne l’incidenza.

Con gli esperti del CAI Piemonte, le guide alpine e altri professionisti, la videomaker si è confrontata, per capire, documentare in quota e divulgare le nozioni basilari che ogni escursionista deve conoscere e le tipologie di attrezzatura indispensabili per affrontare la montagna con consapevolezza e maggior sicurezza possibile nel rispetto di noi stessi, del lavoro del Soccorso Alpino e della natura.

Tiziana Fantino ha documentato, tra gli altri, anche le modalità operative e le tecnologie all’avanguardia che consentono al Soccorso Alpino Piemontese di intervenire tempestivamente ed efficacemente in caso di incidenti in montagna.

Il documentario si realizza in collaborazione con il Cai Regione Piemonte e il contributo della Fondazione CRC.

L’appuntamento per la proiezione del documentario è per sabato 26 aprile alle 18 in Sala Young a Macra.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.