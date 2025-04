L'associazione A.C.I.A. ODV ringrazia coloro che hanno preso parte alla camminata per la pace [FOTO]

A nome dell’associazione A.C.I.A. ODV, desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato alla camminata per la pace di sabato 19 aprile, manifestazione autorizzata dalle autorità competenti.

La camminata è stata organizzata da A.C.I.A. ODV insieme all’associazione Amal ODV, con l’obiettivo di dire con forza basta guerra e fermare il massacro dei civili innocenti.

Il percorso ha avuto inizio con il ritrovo in Piazza Michele Ferrero, per poi attraversare via Roma, corso Fratelli Bandiera, corso Matteotti, piazza Garibaldi, via Cavour, con arrivo in Piazza Duomo, dove si è concluso con una serie di interventi e testimonianze per ribadire il nostro impegno per la pace e la non violenza.

Ringraziamo calorosamente:

L’assessora Lucia Vignolo

Le consigliere Pierangela Castellengo e Martina Amisano

Tutti i consiglieri e volontari che hanno contribuito

Le associazioni Donne in Nero, Amal ODV

Il movimento Collettivo Mononoke di Alba

Laudato Sì

Il Circolo PD di Alba, con la Segretaria e tutta la Segreteria del circolo

Un ringraziamento particolare va anche alle Forze dell’Ordine: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale, Guardia di Finanza, e a tutti coloro che hanno garantito ordine e sicurezza durante la manifestazione.

Con profondo dolore ricordiamo la tragedia umanitaria in corso in Palestina, dove sono state uccise oltre 80.000 persone, tra cui almeno 31.000 bambini sotto i cinque anni. Un’intera popolazione è sotto assedio e sotto bombardamenti continui. Non possiamo restare indifferenti.

Chiediamo con forza che in futuro venga organizzata una camminata per la pace che coinvolga l’intera città, affinché insieme si possa dire: basta guerra! Camminiamo per la pace.