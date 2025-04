Solidarietà a Dronero: si raccoglie materiale per il 2° Reggimento Alpini in Libano

A Dronero, l’associazione San Vincenzo ha avviato una raccolta materiale sanitario, didattico-scolastico, vestiario e giocattoli per il 2° Reggimento Alpini in Libano. Quanto raccolto verrà distribuito in loco alle comunità più povere e bisognose del sud del Libano. Nello specifico, rivolgendosi a tutta la popolazione, l’associazione richiede:

Farmaci (non in scadenza);

Materiali sanitari in genere;

Cerotti, disinfettanti integratori multivitaminici);

Materiali per misurazioni (Medical Care, Misuratori di pressione, pulsossimetri, termometri, misuratori di glicemia,...);

Beni alimentari di prima necessità (scadenza medio-lungo termine);

Indumenti puliti, piegati ed in buone condizioni (meglio se nuovi) maschili e femminili, per adulti e bambini;

Scarpe;

Pannolini per bimbi e anziani;

Latte in polvere;

Materiale didattico e scolastico (quaderni, penne, matite);

Giochi e gadget per bambini.

"È un gesto che può davvero fare la differenza” dicono dall’associazione. "Il Gruppo di Volontariato Vincenziano è un’associazione di laici che, seguendo il carisma di San Vincenzo de’ Paoli, si propone di avvicinarsi a situazioni di povertà morale e materiale con delicatezza e discrezione. Sono presenti a Dronero da più di cent’anni: nel 2012 i volontari si sono ricostituiti a tutti gli effetti come gruppo, riflettendo insieme sulle povertà di oggi, sulla direzione da intraprendere e sugli obiettivi a cui tendere. Questo primo gruppo si è ampliato e, grazie ai volontari, ai collaboratori ed alla generosità di molte persone sono cresciute in questi anni le offerte destinate alle persone in difficoltà".

La raccolta del materiale per il 2° Reggimento Alpini in LIbano sarà concentrata nella prima metà del mese di maggio. È possibile recarsi presso la sede dell’associazione (via Roma 14 - Dronero) il mercoledì ed il venerdì dalle ore 9 alle ore 12.