Vicoforte, incrocio delle Olle: la Provincia pronta per realizzare la rotatoria, si attende l'ok di ANAS

Approvato dalla Provincia di Cuneo il progetto di fattibilità tecnico-economica, relativo al secondo lotto per la messa in sicurezza dell'incrocio delle Olle a Vicoforte, teatro negli anni, di numerosi incidenti.

Il progetto prevede due lotti di intervento: uno per la realizzazione di una rotatoria tra la strada provinciale 221 e la statale 28 e un secondo per la traslazione dell'accesso a via del Groglio, che dovrà essere ricollocato, in accordo con la nuova conformazione stradale dopo la creazione della rotonda.

Il costo complessivo dell'intervento, sollecitato anche da un Comitato cittadino, è di circa 650mila euro: la Provincia, al netto dei lavori già effettuati, si impegna a garantire una copertura di 330mila euro, chiedendo all'ANAS la stipula di una convenzione per coprire i restanti costi (circa 300mila euro).

“Con l’approvazione anche del progetto relativo alla sistemazione di via Groglio la Provincia conferma la intenzione di intervenire quanto prima per risolvere la annosa problematica dell’incrocio in Località Olle a Vicoforte - afferma il consigliere provinciale Pietro Danna che, lo scorso 8 ottobre insieme al presidente Luca Robaldo ha incontrato i vertici di ANAS -. Una volta che otterremo la autorizzazione di ANAS inizieremo la realizzazione della rotatoria per poi passare all’intervento su Via Groglio una volta che verrà stipulata apposita convenzione.