Narzole ospita "La forza della vita ci sorprende!"

Nel mese di ottobre, il Movimento per la vita di Narzole, intende organizzare un evento da titolo “La forza della vita ci sorprende”, che si svilupperà in 3 momenti:

1- esposizione della mostra "Più vivi, più umani - giovani santi” presso Casa Balocco, nel periodo dal 19/10 al 3/11/24. L' inaugurazione e presentazione, da parte dei curatori della mostra stessa, e con una testimonianza di don Primo Soldi, sarà sabato19 ottobre ore 17,30 in oratorio e sarà introdotta da un'esibizione coreografica delle ragazze di “Ginnastica ritmica Dream” di Narzole”.

2- “La forza della vita ci sorprende”, venerdi 25/10 ore 21 in oratorio: serata di testimonianze e musica , con il coro “PG Choir” di Mondovì.

3- Presentazione e incontro con l'autore del romanzo biografico "Di cosa è fatta la speranza" di Emanuel Exitu, venerdi 8 novembre ore 21 presso Casa Balocco, in collaborazione con la biblioteca comunale.

La mostra “Più vivi, più umani” ci fa incontrare nove ragazzi, vissuti in periodi storici e in condizioni molto diverse, che, seppur molto giovani, sono tutti testimoni di una maturità e di una pienezza di fede e di vita eccezionali.

La serata di testimonianze, accompagnate da brani musicali del coro “PG Choir” di Mondovì, rivolta in particolare a ragazzi e giovani, ci porterà a riflettere sul fatto che “ogni vita, anche quella più fragile, è un dono, ha un immenso valore ed è capace a sua volta di donare qualcosa agli altri”.

Infine la serata dell'8 novembre porterà alla presentazione e incontro con l'autore del romanzo biografico “Di cosa è fatta la speranza” di Emmanuel Exitu, con moderatore il dott. Ferdinando Garetto, responsabile medico dell'Hospice Cottolengo di Chieri.

“Di cosa è fatta la speranza” è il romanzo di Cicely Saunders, infermiera che si è presa cura degli incurabili, fino ad arrivare ad aprire il primo moderno hospice: non un posto dove si va a morire, ma dove si può vivere fino all'ultimo istante con dignità. Emmanuel Exitu si ispira alla storia di Cicely per scrivere un romanzo luminoso, che racconta il misterioso abbraccio tra il dolore e la speranza, che ci riguarda tutti.

La mostra sarà visitabile presso le sale comunali di Casa Balocco in Via Garibaldi 2, di fronte alla chiesa parrocchiale, dal 19/10 al 3/11, nei weekend dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18.30, in settimana su prenotazione telefonando ai numeri 3319713763 oppure 3481224983 o scrivendo all'indirizzo mail mpvnarzole@tiscali.it