BTM festeggia 25 anni a Carmagnola, la sindaca Gaveglio: "Città punto di riferimento per una banca vicina al territorio” [VIDEO]

Una festa fortemente legata all’identità del territorio: così la sindaca di Carmagnola, Ivana Gaveglio, ha commentato la scelta di Banca Territori del Monviso (BTM) di celebrare proprio in città i 25 anni dalla sua fondazione.

La giornata, che ha unito l’assemblea generale dei soci e una serie di eventi diffusi, ha visto la città trasformarsi nel centro simbolico del legame tra banca e comunità. "Siamo molto orgogliosi che Banca Territori del Monviso abbia scelto Carmagnola come sede degli eventi per questa giornata speciale – ha spiegato la sindaca di Carmagnola–. La nostra comunità accoglie con entusiasmo queste iniziative e si riconosce pienamente nei valori che la banca rappresenta".

Carmagnola, infatti, non è solo la sede della direzione generale di BTM, ma anche il comune con il più alto numero di soci. Un legame consolidato nel tempo, fatto di collaborazioni concrete e sostegno reciproco, che la prima cittadina ha voluto sottolineare come elemento strategico per la crescita condivisa. "La banca risponde in modo concreto alle esigenze non solo del Comune, ma anche delle associazioni locali: questo crea una sinergia ancora più forte per un territorio che vuole crescere insieme", ha infatti aggiunto la sindaca Gaveglio.

La celebrazione dei 25 anni di BTM è stata dunque anche un riconoscimento per Carmagnola e per il suo ruolo centrale nella storia e nel futuro dell’istituto. Una giornata che ha messo in luce l’importanza del radicamento territoriale e della collaborazione tra istituzioni, comunità e realtà economiche.