FreeDum Fighters è la novità tra le meme coin che raccoglie 100.000 dollari in poche ore

FreeDum Fighters è di base un progetto satirico che ha come suo fulcro le recenti elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Gli utenti possono acquistare i token DUM e utilizzarli per votare i loro candidati preferiti attraverso il meccanismo di staking.

Infatti quando l’investitore acquista token DUM durante la prevendita è indirizzato a votare per uno dei candidati in lista. Se il candidato ottiene la vittoria o avvengono avvenimenti importanti legati a quest’ultimo, gli utenti che lo hanno scelto ricevono ricompense in airdrop all’interno del saldo di token messi in staking.

Chiaramente solo chi ha precedentemente aderito alla votazione sarà considerato idoneo per ricevere eventuali ricompense. Dato che a breve ci sarà la stagione elettorale, gli sviluppatori cercano di sfruttare l’interesse e l’hype intorno a figure di spicco del mondo politico per coinvolgere gli utenti.

Attualmente diversi investitori hanno deciso di investire nel progetto, e sicuramente ciò è dovuto anche al costo competitivo dei singoli token DUM.

Cosa c’è dietro FreeDum Fighters

Uno dei punti chiave di FreeDum Fighters, pensato dagli sviluppatori, è sicuramente la presa satirica che può scatenare tra gli utenti interessati alla corsa presidenziale degli Stati Uniti. Di base la creazione di post virali, di commenti divertenti e pungenti e meme personalizzati può accrescere la curiosità e anche la simpatia nei confronti del progetto.

Inoltre collegare la prevendita e gli eventi di marketing a eventi politici reali, come dibattiti, confronti tra candidati e date elettorali, può aiutare a mantenere stabile il progetto e a renderlo rilevante tramite l’interesse degli utenti alle elezioni.

Anche eventuali collaborazioni con influencer e comunità online che nascono con un vasto seguito di utenti interessati al mondo cripto possono fare la differenza: il loro sostegno può rimarcare la credibilità del progetto, spingendo più investitori ad acquistare i token DUM.

Infine, sono stati pensati vari sondaggi, quiz e dibattiti per incoraggiare la partecipazione attiva degli utenti; ovviamente ciò non aumenta solo il coinvolgimento, ma permette ai più di sentirsi connessi al progetto.

Le caratteristiche principali di FreeDum Fighters

La prevendita di FreeDum Fighters ha già raggiunto $100.000 in finanziamenti, e sta attirando gli investitori anche per il prezzo vantaggioso del token DUM, venduto a soli $0,00005.

Ma quali sono la caratteristiche principali del progetto? Ecco un elenco specifico delle sue funzionalità:

L’apertura a diverse blockchain: il progetto opera su diverse blockchain di spicco, facilitando la scelta degli utenti in base alle esigenze e offrendo così anche commissioni più basse. Tra queste ce ne sono di importanti come Ethereum, Solana, BASE e Binance Smart Chain. Il Vote to Stake: il token DUM rappresenta il canale principale per la partecipazione, consentendo agli utenti sia di votare sia di ricevere ricompense sostanziose, partecipando anche a varie attività sulla piattaforma. I detentori di token in particolare possono scegliere di votare i candidati che preferiscono e guadagnano in base alla popolarità del singolo candidato, alla vittoria ottenuta o agli eventi che lo interessano. Il coinvolgimento della comunità: coloro che decidono di investire in FreeDum Fighters possono anche partecipare attivamente ai dibattiti online, interagendo con gli utenti e parlando delle proprie idee riguardo l’andamento delle elezioni. Tra l’altro mettendo in staking i token DUM e partecipando alla votazione si incoraggia ancor di più il coinvolgimento a lungo termine della community. Eventi di marketing: il progetto presenterà una serie di eventi legati proprio alle tappe politiche reali, aumentandone la visibilità. Infatti la durata della prevendita dovrebbe coincidere con le tappe elettorali, creando quindi anche un interessante parallelismo con vicende reali. Accessibilità cross platform: FreeDum Fighters offre un’integrazione senza soluzione di continuità tramite le blockchain supportate, rendendolo accessibile a un’ampia gamma di utenti, indipendentemente dalla piattaforma.

Vai alla prevendita di FreeDum Fighters