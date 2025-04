Ferrero, Craig Barker è il nuovo amministratore delegato per Regno Unito e Irlanda

Ferrero UK & Ireland ha annunciato la nomina di Craig Barker come nuovo amministratore delegato regionale. Barker prende il posto di Philippe Steyaert, che ha assunto il ruolo di Chief Business Officer presso la sede centrale del gruppo a Lussemburgo.

Barker arriva da un incarico di primo piano: la guida delle operazioni di Ferrero nella regione Asia-Pacifico, dopo un lungo percorso internazionale all’interno dell’azienda dolciaria di Alba. Con 30 anni di esperienza nel settore – di cui 20 trascorsi in Ferrero – ha ricoperto ruoli di vertice in Asia-Pacifico, Australia, Nuova Zelanda e Asia settentrionale.

“Ho iniziato il mio percorso in Ferrero come direttore vendite nel Regno Unito 20 anni fa e sono lieto di tornare nella regione in un momento così dinamico”, ha dichiarato Barker. “Ferrero UK & Ireland continua a crescere con marchi forti, innovazione di prodotto ed espansione in nuove categorie. Non vedo l’ora di lavorare a fianco del team di talento per continuare a portare gioia ai nostri clienti con i nostri marchi iconici”.

Dopo tre anni alla guida della business unit britannica e irlandese, Steyaert ha voluto ringraziare il team locale con parole di stima: “Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo raggiunto insieme e sono fiducioso che, sotto la guida di Craig, Ferrero UK & Ireland continuerà a prosperare e crescere. Non vedo l’ora di assistere al loro successo”.

La nomina di Barker arriva in un momento di forte espansione per il gruppo, che conta oltre 47.000 dipendenti nel mondo e un portafoglio che include marchi iconici come Nutella, Kinder, Tic Tac e Ferrero Rocher. Di recente, Ferrero ha annunciato un importante investimento da 445 milioni di dollari per ampliare il proprio impianto produttivo a Brantford, in Ontario (Canada), segnando un ulteriore rafforzamento della sua presenza globale.

Il cambio ai vertici nel Regno Unito segue quello avvenuto sei mesi fa in Italia, dove Fabrizio Gavelli ha assunto il ruolo di presidente e amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia. Con una lunga esperienza nei beni di largo consumo in realtà come P&G, Reckitt e Danone, Gavelli ha raccolto l’eredità di Alessandro d’Este, oggi alla guida del Gruppo Veronesi.