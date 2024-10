L'importanza di rispondere alle recensioni sugli anziani

Sai che il 93% dei consumatori si aspetta una risposta entro 3 giorni da un'azienda? Pertanto, rispondere alle recensioni degli anziani non è solo una cortesia, ma un modo per creare fiducia.

Quando notano che la tua azienda si prende il tempo per rispondere alle recensioni e rispondere alle domande, è più probabile che interagiscano con te. Ecco perché molte aziende addirittura le Acquista recensioni di Google per rendere il coinvolgimento più autentico.

Ma se ti stai ancora chiedendo perché le recensioni sono importanti per le comunità di anziani, esploriamo come modellano la tua reputazione e guidano il successo della tua struttura.

Perché Le Recensioni Sono Importanti Per Le Comunità Di Anziani?

Le recensioni svolgono un ruolo chiave quando le famiglie scelgono le comunità in cui vivono gli anziani. Oltre il 90% delle persone controlla le recensioni prima di prendere una decisione, dimostrando quanto siano importanti.

Per le comunità di anziani, le revisioni aiutano le famiglie a comprendere la qualità dell'assistenza e la reputazione complessiva della struttura. Le recensioni positive attraggono potenziali residenti, mentre quelle negative possono sollevare segnali d'allarme.

Rispondendo ad entrambi, dimostri il tuo impegno ad affrontare le preoccupazioni e a migliorare l'assistenza, il che crea fiducia con le famiglie.

Rispondendo ad entrambi, dimostri il tuo impegno ad affrontare le preoccupazioni e a migliorare l'assistenza, il che crea fiducia con le famiglie. In breve, le recensioni influiscono direttamente sul modo in cui le famiglie vedono la tua assistenza agli anziani, il che influisce ulteriormente sulla loro decisione di scegliere la tua struttura.

In Che Modo Le Recensioni Aiutano Gli Anziani E Le Loro Famiglie?

Per gli anziani e le loro famiglie, le revisioni offrono preziose informazioni sulla qualità dell’assistenza nelle comunità per anziani. Le testimonianze dei residenti forniscono esperienze di vita reale, aiutando le famiglie a prendere decisioni informate.

La condivisione di questo feedback crea fiducia e fiducia, rendendo più facile per le famiglie scegliere la comunità giusta per i propri cari. Vediamo quindi come le recensioni aiutano gli anziani e le loro famiglie a scegliere la comunità giusta.

Costruire affidabilità e sicurezza di sé

La sicurezza delle persone a cui teniamo di più dipende dalla nostra capacità di fidarci di loro. I potenziali residenti e le loro famiglie sono rassicurati da varie forme di prova sociale. La soddisfazione dei residenti dimostra che la comunità riesce a soddisfare i bisogni dei suoi anziani in termini di cura, assistenza e qualità della vita.

Una guida per prendere una decisione

I livelli di assistenza, così come le possibilità sociali e ricreative, sono solo alcuni dei tanti fattori a cui pensare quando si seleziona una struttura per anziani. I potenziali residenti e le loro famiglie possono stare tranquilli sapendo di avere accesso a informazioni utili attraverso la prova sociale.

Creare e comunicare prove sociali convincenti

Sono necessari uno storytelling competente e una comunicazione chiara per sfruttare al massimo le storie potenti dei residenti. Quando si tratta di promuovere il tuo complesso residenziale per anziani, nessuno lo fa meglio di Craft & Communicate.

Per garantire che recensioni, post sui social media, testimonianze, premi e stampa lavorino tutti insieme nel modo più significativo, il nostro esperto staff di marketing e PR conosce i requisiti speciali e gli obiettivi degli anziani

5 Considerazioni Per La Richiesta Di Revisioni Della Comunità Di Assistenza Agli Anziani

Ecco le 5 considerazioni a cui dovresti pensare prima di richiedere la revisione della comunità di assistenza agli anziani:

Conosci Il Tuo Pubblico

La maggior parte dei lettori di recensioni non sono quelli in cerca di cure. Sorprendentemente, l'82% di coloro che cercano assistenza agli anziani online sono parenti o figli adulti. Questo gruppo in genere legge le recensioni prima di scegliere una community.

Per ottenere informazioni fanno molto affidamento sui motori di ricerca come Google. È fondamentale raccogliere valutazioni non solo dai residenti.

Anche i familiari e gli operatori sanitari forniscono preziosi spunti. I figli dei potenziali residenti vogliono conoscere la qualità dell'assistenza, il cibo, i problemi di fatturazione e la cordialità del personale da parte di altri che hanno già collocato i loro genitori nella vostra struttura.

Sebbene le recensioni positive dei residenti siano essenziali, non trascurare i decisori. Sono un pubblico critico nel processo di revisione.

Guarda la diffusione della tua recensione

Sebbene la maggior parte delle persone utilizzi Google, anche altri motori di ricerca o siti di terze parti potrebbero essere utili per la ricerca. Il termine "diffusione delle recensioni" si riferisce al numero di recensioni che hai su più piattaforme.

Ad esempio, le persone in cerca di assistenza potrebbero iniziare a dubitare della veridicità della tua valutazione in stelle su Google se ignori Facebook a favore di Google. Ciò crea un'incoerenza. Tieni d'occhio tutti i siti di recensioni e prendi nota di tutti i commenti lasciati dalle persone.

Rimuovere le barriere tecniche

In effetti, un numero crescente di utenti di telefoni cellulari sta abbracciando le tecnologie digitali. Uno sconcertante 68% di questa generazione possiede uno smartphone e il 60% è attivo sui social media. Ora parliamo del restante 32%. Chiedere recensioni in diversi modi rende facile per tutti farlo.

Alcune persone preferiscono chiedere via e-mail o SMS, mentre altre potrebbero aver bisogno di assistenza. Un membro del tuo staff può aiutarti con la raccolta di feedback in tempo reale su un iPad presso la struttura, che è un'altra eccellente alternativa.

Ricorda il tuo staff e i tuoi collaboratori

Le organizzazioni no-profit possono ottenere informazioni preziose dai propri donatori e volontari. Prestare attenzione al loro feedback può migliorare la tua visibilità sulle piattaforme di lavoro e garantire un ambiente di lavoro positivo per il tuo personale. I dipendenti felici contribuiscono a una migliore esperienza dei residenti, promuovendo una comunità solidale.

Nel mercato del lavoro competitivo di oggi, ascoltare il contributo dei dipendenti è essenziale. Non solo aiuta a trattenere i buoni dipendenti, ma attira anche nuovi talenti. Una forte attenzione al benessere del personale può apportare vantaggi significativi alla tua organizzazione e alle persone che servi

Accetta tutti i feedback, anche quelli negativi

Gli studi dimostrano che la maggior parte dei consumatori apprezza quando un'azienda chiede la loro opinione. Anche se è meno probabile che le persone lascino recensioni positive, spesso condividono esperienze negative online. Questa tendenza può distorcere le percezioni, ma la ricerca attiva di feedback può aiutare a gestire questo problema.

Quando richiedi costantemente recensioni, è probabile che le poche negative siano oscurate dalle numerose risposte positive di clienti soddisfatti. Invece di temere il feedback negativo, abbraccialo come un’opportunità di crescita. Affrontare le preoccupazioni può migliorare la tua reputazione e dimostrare il tuo impegno per il miglioramento.

Conclusione: la forza delle recensioni sulla vita da anziani

Quando cercano una comunità di residenza assistita o di residenza per anziani, le famiglie si affidano sempre più alle recensioni online. Queste valutazioni svolgono un ruolo cruciale nel plasmare la percezione del pubblico, fornendo informazioni sulla qualità dell’assistenza offerta. È essenziale che le comunità di anziani e coloro che prestano servizio alle persone con disabilità gestiscano attivamente la propria reputazione online.