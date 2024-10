Giovani Judoka in azione: equilibrio, agilità e coordinazione al Judo Kodokan Cuneo

Lo scorso sabato 12 ottobre, il Judo Kodokan Cuneo ha organizzato un pomeriggio dedicato ai "circuiti in palestra", un pomeriggio per favorire la coesione tra i giovani judoka in un ambiente sano e protetto. Questo evento ha visto la partecipazione di bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e i 12 anni, suddivisi in gruppi che hanno affrontato diverse sfide e percorsi all’interno della palestra.

L'iniziativa è stata pensata per migliorare varie capacità fisiche e motorie dei partecipanti, come equilibrio, coordinazione e agilità. Gli istruttori hanno sapientemente sfruttato ogni angolo disponibile, disponendo attrezzature come cerchi, materassi, spalliere e corde per creare percorsi stimolanti e divertenti.

Uno degli istruttori, Federico, ha commentato: “… abbiamo svolto questo pomeriggio di circuiti sfruttando tutti gli spazi della palestra in maniera diversa dal solito. È stato utile per migliorare capacità come equilibrio, coordinazione e agilità. Attraverso le sfide proposte, sia contro i compagni che contro le difficoltà della palestra, i bambini hanno potuto ampliare il loro bagaglio motorio.”

La struttura morbida del tatami ha permesso ai partecipanti di sperimentare e superare i propri limiti senza il rischio di farsi male. Questo ha contribuito a creare un ambiente di apprendimento sicuro e incoraggiante, dove ognuno ha potuto dare il meglio di sé.

“Abbiamo fatto due percorsi diversi, utilizzando un po' di tutta l’attrezzatura disponibile. Nel primo percorso, ognuno lavorava per conto proprio, mentre nel secondo ci sono state stazioni da fare in coppia, focalizzate su reattività e velocità. I bambini si sono divertiti moltissimo e hanno lavorato bene insieme” conclude Federico.

Il pomeriggio con i ragazzi ha riscosso un grande successo, non solo per gli obiettivi fisici raggiunti, ma soprattutto per il senso di appartenenza e di squadra che ha saputo creare tra i giovani atleti.