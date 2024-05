Ferrero lancia le nuove Tic Tac Chewy per il mercato statunitense

Il Gruppo Ferrero continua con le novità americane: dopo avere aperto a inizio maggio la sua prima fabbrica di cioccolato in Nord America, ha annunciato il lancio delle nuove Tic Tac Chewy, allo Sweets & Snacks Expo 2024 di Indianapolis.

“Siamo entusiasti che gli appassionati di caramelle possano sperimentare quanto sia divertente e unico Tic Tac® Chewy”, ha affermato Dan Cutchin, vicepresidente marketing di Ferrero USA. "Inizia con un esterno croccante e si trasforma con un interno appetitoso e gommoso, pieno di un intenso sapore di frutta."

Il marchio Tic Tac, come si può leggere da una nota ufficiale emessa dalla stessa Ferrero, è attualmente da considerarsi come la “menta numero uno per penetrazione nelle famiglie”, con un numero complessivo di consumatori che si aggira attorno ai 15 milioni di unità. “Tic Tac Chewy- continua la nota stampa- segna il primo ingresso del marchio e di Ferrero nella categoria delle caramelle zuccherate”.

Le Tic Tac Chewy saranno disponibili in due varietà, Fruit Adventure e Sour Adventure, ognuna delle quali offre un mix di cinque gusti fruttati: ciliegia, mela, arancia, limone e uva. Le Tic Tac Chewy saranno disponibili a partire da settembre presso una serie di rivenditori, tra cui Walmart, Amazon e Kroger, e si espanderanno a livello nazionale negli Usa all'inizio del 2025.