L’ultimo saluto a Giandonato Nicola, dirigente tra i più stretti collaboratori di Michele Ferrero

Dopo il rosario recitato ieri nell’abitazione di famiglia a Neive, si terranno nel pomeriggio di oggi a Brusasco, il paese del Chivassese di cui era originario, i funerali di Giandonato Nicola, 98 anni, manager che per quarant’anni fu uno dei più stretti collaboratori di Michele Ferrero.

Il dirigente si è spento giovedì 17 ottobre, lasciando la moglie Bianca Vetrino, anche lei ex dipendente Ferrero, poi impegnata in politica (fu vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte negli anni dal 1985 al 1995) ed ex gran maestro dell'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d’Alba, i figli Carlotta e Franco con Manuela.

Laureato in Economia e Commercio, entrato nella fila dell’industria dolciaria albese nel 1958, a 32 anni, il giovane dirigente fu dapprima mandato a lavorare nello stabilimento tedesco di Stadtallendorf, messo in funzione due anni prima, e quindi in Francia, dove lavorò allo sviluppo degli impianti di Villers-Écalles, presso Rouen, in Normandia, oggi il più grande sito per la produzione di Nutella al mondo.

Proprio al lancio di Nutella e al lancio anche in Francia della crema spalmabile alla nocciola è dedicato un curioso aneddoto che lo stesso Nicola raccontò a Salvatore Giannella e che divenne parte di "Michele Ferrero. Condividere valori per creare valore", biografia di Michele Ferrero scritta dal giornalista e scrittore. "Nel 1965 – vi raccontò il manager – presentammo la Nutella al direttore commerciale francese e ai principali clienti, a quel tempo principalmente i grossisti. 'Ma siete folli! Sul pane si spalma il burro, non certo il cioccolato: al massimo si venderanno alcuni chilogrammi di questo prodotto a gente bizzarra come voi'. Ebbene, questa gente bizzarra oggi consuma 400mila quintali di Nutella all’anno".

Il contributo di Nicola all’internazionalizzazione di Ferrero proseguì poi negli Stati Uniti, dove il dirigente lavorò in particolare all’affermazione delle caramelle Tic-Tac, tra i più prodotti albesi di più grande successo oltreoceano.

Al dolore dei congiunti per la scomparsa del dirigente nei giorni scorsi si sono voluti unire Maria Franca e Giovanni Ferrero, "col ricordo indelebile delle sue grandi qualità professionali e della sua dedizione all’azienda e alla famiglia Ferrero".

L’uomo riposerà nel cimitero di Brusasco, dove oggi, lunedì 21 ottobre, alle ore 15 sono in programma i funerali.