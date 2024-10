Sette specializzandi di Cuneo al congresso nazionale della Medicina interna

Dal 10 al 13 ottobre a Rimini si è svolto il 125° Congresso nazionale della SIMI (Società Italiana di Medicina Interna), la più antica società scientifica medica italiana, con 2.500 delegati da tutta Italia. La Medicina Interna di Cuneo ha partecipato in maniera attiva al Congresso intervenendo nelle diverse giornate di lavoro: nel simposio su “La tossicità gastrointestinale da farmaci” con il dottor Luigi Fenoglio, socio d’onore della Società e in quelli de “Il trattamento del dolore cronico in Medicina Interna e delle “Problematiche del fine vita” di Christian Bracco, consigliere nazionale della SIMI.

Al Congresso hanno partecipato in maniera attiva i sette medici specializzandi della Medicina Interna di Cuneo con nove contributi scientifici, tra i quali, in Aula magna, la comunicazione orale dal titolo “Atypical site arterial thrombosis: approach to diagnosis and treatment” illustrata a da Victoire Komguem. Inoltre sono stati presentati i risultati di uno studio nazionale condotto dalla Medicina interna di Cuneo in collaborazione con la SIMI “To cure or to care, responsible communication in medicine: survey from the Ethics and Communication course” da parte di Roberto Galliano. E ancora sono stati inoltre esposti numerosi altri casi clinici e studi a nome di: Angela Dupuis, Francesca Posillico, Giorgia Sasia, Irene Ruoco, Floriana Mao (che ha presentato i risultati della sua tesi di laurea svolta nella Medicina Interna di Cuneo e neo-specializzanda del reparto).