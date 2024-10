Bitcoin è salito del 53% quest'anno, ma questa criptovaluta sta facendo ancora meglio

Il Bitcoin (BTC), la più grande criptovaluta al mondo per capitalizzazione di mercato, ha registrato un’importante ripresa nel 2024, con un aumento del 53% e un market cap di circa 1,3 trilioni di dollari.

Questo slancio positivo arriva dopo il difficile mercato ribassista nel 2022, segnato dal crollo di vari progetti ed exchange di alto profilo. Ma c'è un altro protagonista nel panorama crypto che sta attirando l'attenzione: Shiba Inu (SHIB).

Shib ha registrato un impressionante guadagno, circa il 79%, quest'anno. Anche se questa meme coin ha già superato il Bitcoin in passato, è importante prendere in considerazione la sostenibilità di tali performance.

L'industria finanziaria sta abbracciando il Bitcoin, mentre evita i token speculativi

Il Bitcoin si distingue per essere una criptovaluta decentralizzata, non controllata da alcuna autorità centrale. Con un'offerta limitata a 21 milioni di monete e basato su un sistema di blockchain autonomo e affidabile, il Bitcoin viene visto da molti come un'alternativa valida alle valute tradizionali, poiché la sua fornitura non può essere manipolata o "stampata" per abbassarne il potere d'acquisto.

Nonostante ciò, l'adozione del Bitcoin come metodo di pagamento rimane limitata. Solo 9.224 attività commerciali nel mondo accettano Bitcoin per beni e servizi, secondo Cryptwerk. Questa mancanza di accessibilità può dissuadere le persone dall'investire in Bitcoin. Inoltre, la sua volatilità, che ha portato a cali superiori al 50% nel 2022, rende difficile per i commercianti gestire il flusso di cassa. Di conseguenza, molti investitori guardano al Bitcoin come a una riserva di valore, paragonabile all'oro digitale.

Di recente, l'approvazione da parte della Securities and Exchange Commission degli ETF spot su Bitcoin ha ulteriormente avvalorato questa narrativa, offrendo agli investitori un modo sicuro e regolamentato per investire nella criptovaluta. Se da un lato gli ETF stanno creando una nuova domanda per Bitcoin, il mercato speculativo, rappresentato da token come Shiba Inu, sta affrontando importanti difficoltà, dato che è in calo del 78% rispetto al suo massimo storico.

Per Shiba Inu esistono poche possibilità di raggiungere nuovi traguardi

Le possibilità di Shiba Inu di raggiungere nuovi traguardi sono limitate. Dopo un incredibile rendimento del 45.278.000% tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, la criptovaluta ha subito un drammatico crollo, dimostrando che il suo exploit era guidato più da una speculazione sfrenata piuttosto che da fondamentali solidi. Attualmente, solo 989 commercianti accettano Shiba Inu come metodo di pagamento, rendendolo significativamente meno adottato rispetto al Bitcoin.

La sua natura altamente volatile lo rende poco adatto ad essere una riserva di valore, e non sembra ci sia una domanda sufficiente per un ETF su Shiba Inu, né probabilmente otterrà l’approvazione normativa. Sebbene la community di sviluppatori stia cercando di creare nuovi casi d'uso per il token, i progressi sono stati limitati. Il metaverso di Shiba Inu era in fase di sviluppo nel 2022, ma non è ancora stato lanciato.

L'uscita di Shibarium, una soluzione blockchain Layer-2 per rendere più economiche e veloci le transazioni, non ha migliorato sostanzialmente l'adozione di SHIB né ha dato impulso al prezzo del token. In sintesi, senza un'adozione diffusa, sarà difficile per Shiba Inu generare o mantenere valore, e la speculazione da sola non basterà a garantire rendimenti a lungo termine.

Pepe Unchained può offrire rendimenti migliori sul lungo termine?

Pepe Unchained ha il potenziale per offrire rendimenti migliori nel lungo termine rispetto a SHIB, grazie ai suoi recenti sviluppi e alla crescente adozione della sua rete Layer-2. Negli ultimi quattro mesi, la prevendita del token PEPU ha superato i 21,5 milioni di dollari, e il suo smart contract ha superato l’audit di Coinsult, aumentando la fiducia degli investitori. Attualmente, il token è disponibile a $0,0115.

Le funzionalità della rete Layer-2 di Pepe Unchained includono un exchange decentralizzato (DEX) per scambi rapidi e sicuri, una soluzione di bridging che consente il passaggio da Ethereum alla Pepe Chain, e un Block Explorer per garantire trasparenza e sicurezza. Inoltre, lo staking di PEPU offrirà ricompense superiori rispetto a quelle su Ethereum.

Il programma di grant per sviluppatori stimola l'innovazione sulla Pepe Chain, con premi per progetti creativi che sfruttano al meglio le capacità della blockchain. Con il 75% dei fondi raccolti già impegnati nello staking, l’offerta di PEPU sarà limitata al momento della quotazione su DEX, aumentando la domanda e potenzialmente il valore del token. Ecco perché comprare PEPU ora è un’ottima idea.

Le previsioni su PEPU degli analisti sono ottimistiche, suggerendo che il token potrebbe registrare un aumento significativo e rendendolo un'opzione interessante per gli investitori a lungo termine.