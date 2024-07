Come comprare Pepe Unchained in modo semplice

Pepe Unchained è una meme coin ispirata a Pepe Coin. A differenza del famoso token, Pepe Unchained ha una sua utilità, in quanto permette agli utenti di fare staking.

Inoltre, sebbene il token PEPU sia basato su Ethereum, il team del progetto intende costruire una blockchain Layer 2 chiamata “Pepe Chain” in modo da poter facilitare e velocizzare le transazioni.

Il progetto ha raccolto più di 670.000 dollari in presale, con il token PEPU venduto a un valore attuale di 0,0080641 dollari.

Una volta pronta, il token PEPU verrà portato sulla “Pepe Chain”, per dare la possibilità agli utenti di scambiarlo avvalendosi di costi di transazione più bassi. Il PEPU servirà anche come token all’interno dell’ecosistema per il pagamento delle fee.

Vediamo qui di seguito quali sono i passaggi da seguire per comprare il token PEPU in presale.

Scaricare un wallet crypto

Acquistare Pepe Unchained (PEPU) in presale è un processo molto semplice che richiede solo pochi passaggi.

Per iniziare, occorre avere a disposizione un wallet crypto. La presale di Pepe Unchained è compatibile con i seguenti wallet:

MetaMask

Coinbase Wallet

Best Wallet

Wallet Connect

Questi wallet si possono scaricare gratuitamente dai rispettivi siti ufficiali, sia come estensione del proprio browser, sia come app per dispositivi mobili.

La procedura di installazione e creazione dell'account varia in base al wallet, ma in generale è molto semplice e intuitiva.

Comprare criptovalute su un exchange

Per comprare PEPU in presale è possibile utilizzare ETH, USDT, BNB o carta di credito. Pertanto, per acquistare il token è necessario trasferire token ETH (Ethereum) o USDT (Tether) nel proprio wallet.

È possibile acquistare ETH o USDT attraverso vari exchange come Binance, Coinbase o Kraken. Per farlo, bisogna registrarsi sull’exchange ed effettuare l’acquisto delle criptovalute tramite carta di credito, conto bancario o altri metodi di pagamento online.

Acquistare il token PEPU

Con gli ETH, USDT o BNB pronti nel wallet, il prossimo passo è visitare il sito ufficiale di Pepe Unchained e selezionare "Connect Wallet".

Fatto questo, sarà sufficiente selezionare il proprio wallet e autorizzare il collegamento. Dopo aver collegato il wallet, bisogna selezionare la criptovaluta desiderata per l'acquisto, scegliendo tra ETH, USDT o BNB, oppure l’opzione per l’acquisto con carta di credito.

In seguito, occorre inserire la quantità di PEPU da comprare e confermare l'operazione. Una volta completata la transazione, sarà possibile visualizzare il numero di token PEPU acquistati direttamente sul sito.

Bisogna tenere conto che comprando il token PEPU con ETH, USDT e carta di credito sarà possibile fare subito staking, in modo da ottenere ricompense passive in base all’APY, attualmente al 3155%.

I guadagni dello staking verranno distribuiti nell’arco di 2 anni, al ritmo di 608,82 token PEPU per blocco Ethereum.

Acquistando il token con BNB, questi verranno semplicemente bloccati e si potranno ritirare al termine della presale.

Perché comprare Pepu Unchained

Trattandosi di una meme coin, Pepu Unchained si presenta con il tipico umorismo di questi token. La mascotte infatti è una versione di Pepe dotata di un cervellone cibernetico.

Pertanto, il progetto si rivela molto allettante per gli appassionati di meme coin basate su Pepe The Frog, celebre personaggio del fumetto Boy’s Club di Matt Furie.

La possibilità di ricevere ricompense per lo staking è un ottimo incentivo all’acquisto. Dell’offerta totale di 8.000,000,000 di PEPU, il 30% dell’offerta totale è stato destinato alle ricompense per lo staking.

La creazione di un vero e proprio ecosistema basato su una blockchain layer-2, può dare diversi vantaggi ai trader del token e mantenerlo rilevante sul mercato. Inoltre, gli sviluppatori potrebbero sfruttare la piattaforma per introdurre aggiornamenti interessanti e nuove funzionalità per il token PEPU.

