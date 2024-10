Alba, controlli a tappeto contro l'abbandono dei rifiuti: tre multe e una denuncia

In questi giorni è stata intensificata l'attività della Polizia Municipale di Alba per quanto riguarda i controlli per un corretto smaltimento dei rifiuti e per disincentivare l'abbandono selvaggio dei materiali ingombranti. Diverse le zone finite nel mirino: corso Europa, Tetti Blu, corso Cortemilia, Mussotto.

L'assessore con delega alla Polizia Municipale Davide Tibaldi ha fatto un bilancio delle operazioni: "Sono state elevate tre sanzioni amministrative e una denuncia per abbandono di rifiuti che andrà nel penale. Utili sono state le segnalazioni dei cittadini, ma abbiamo utilizzato anche le telecamere dove disponibili e le foto trappole. Stiamo monitorando tutte le zone sensibili, teatro di abbandoni e stiamo procedendo con multe e denunce".

Si tratta di un'operazione coordinata e congiunta. "Ovviamente, oltre al mio assessorato è coinvolto l'assessorato all'Ambiente. Un plauso al comandante della Polizia Municipale Antonio Di Ciancia e ai suoi uomini che stanno intensificando le attività e identificando i responsabili di eventuali irregolarità. Invito i cittadini a eseguire un corretto smaltimento dei rifiuti, negli appositi contenitori e con i sacchi conformi e a servirsi dei servizi che sono offerti per il ritiro dei materiali ingombranti", conclude Tibaldi.