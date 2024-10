“Goccia a Goccia”, un bando per un uso più razionale dell’acqua nelle aziende agroalimentari

Da lunedì 21 ottobre è aperta la manifestazione di interesse al progetto “Goccia a Goccia – GAG”, cofinanziato dal programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI - A Italia – Francia ALCOTRA 2021 – 2027 - Progetto singolo n. 20112, che intende accompagnare le imprese della filiera alimentare e agroalimentare delle province di Cuneo e Imperia e del Dipartimento delle Alpi Marittime a un utilizzo più razionale della risorsa idrica.

Le aziende del settore agroalimentare (a esclusione di quelle agricole) sono invitate a candidarsi per beneficiare di un accompagnamento, gratuito e personalizzato, sulla gestione sostenibile della risorsa idrica.

Questo progetto rappresenta un'opportunità unica per le aziende di rafforzare la propria resilienza di fronte alle sfide ambientali e ottimizzare il loro consumo d'acqua, risorsa vitale per garantire uno sviluppo sostenibile.

Le imprese selezionate avranno l'opportunità di partecipare a un programma su misura, volto a migliorare la loro efficienza idrica, attraverso tre fasi di accompagnamento, consequenziali e selettive:

Diagnosi di gestione idrica: verrà effettuato un audit personalizzato in ciascuna impresa per analizzare la gestione della risorsa e identificare soluzioni concrete di miglioramento.

Formazione: le imprese beneficeranno di corsi di formazione, individuali e collettivi, mirati per rafforzare le loro conoscenze e competenze nella gestione efficiente dell'acqua.

Sperimentazione: alcune imprese avvieranno cantieri pilota per testare soluzioni innovative e prenderanno parte a seminari di scambio transfrontaliero.

La filiera oggetto di analisi è quella alimentare e, in particolare, le attività di produzione/trasformazione ritenute significative e interessanti in termini di ottimizzazione delle risorse idriche. Nel dettaglio il progetto “Goccia a Goccia” si rivolge, per la provincia di Cuneo, alle realtà di: trasformazione e conservazione di frutta e verdura; trasformazione e conservazione della carne; produzione di prodotti da forno e pasta; produzione di prodotti lattiero-caseari; produzione di vino e birra.

Dal 21 ottobre sarà possibile presentare la propria candidatura. Documenti e modulistica sono disponibili sul sito web della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo: https://www.cn.camcom.it/interreg/progetti-singoli/progetto-goccia-goccia-gag

Il termine di presentazione delle domande è fissato per il 29 novembre 2024, alle ore 12.00.

Il progetto “Goggia a Goccia – GAG” è coordinato dalla Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Région PACA DT 06 (capofila) e da altri sei partner franco-italiani. Per l’Italia si tratta di: Camera di commercio di Cuneo, Camera di commercio Riviere di Liguria, Politecnico Torino (DIATI), Fondazione per la ricerca l’innovazione e lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura piemontese (Agrion). I partner francesi sono invece: Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur, Aix Marseille Université.

Per maggiori informazioni: https://www.interreg-alcotra.eu/it/goccia-goccia-gag