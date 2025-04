I Nutella Biscuits alla conquista del Canada dal 2026

C’è un nuovo profumo nell’aria tra le colline dell’Ontario, e non è quello dello sciroppo d’acero. Da Brantford – cuore dolce del Canada – arriveranno presto anche i Nutella Biscuits, i celebri biscotti nati ad Alba che hanno fatto innamorare milioni di persone. Per la prima volta varcano i confini italiani, mettendo radici al di là dell’oceano. Una piccola rivoluzione per Ferrero, che ha scelto proprio il suo stabilimento canadese per ampliare la produzione.

L’investimento è da capogiro: 445 milioni di dollari canadesi, pari a circa 285 milioni di euro. Un’operazione che vedrà la costruzione di nuovi impianti da 8.300 metri quadrati, pronti a sfornare biscotti dal 2026. Ma non solo: la linea includerà anche le nuove Ferrero Rocher Chocolate Squares, una novità assoluta nel panorama mondiale.

"Questa espansione rappresenta un impegno per la straordinaria crescita del gruppo nella regione e rafforzerà le nostre capacità produttive e la nostra catena di fornitura", ha dichiarato Omar Zausa, presidente della divisione canadese di Ferrero.

E pare proprio che la provincia dell’Ontario ci creda: attraverso l’Invest Ontario Fund, il governo locale partecipa con 36 milioni di dollari canadesi, vedendo in Ferrero una colonna portante del proprio settore manifatturiero. Da quasi vent’anni, infatti, il gruppo piemontese è ben radicato nella regione, e oggi rilancia promettendo di rifornirsi localmente di ingredienti e materiali di confezionamento.