Bagnolo Piemonte: il progetto dello studio “Lab.i.r.int” vince il concorso "Boulevard della Pietra"

Lo scorso anno, il Comune di Bagnolo Piemonte ha lanciato un concorso di architettura dedicato alla realizzazione del ‘Boulevard della pietra’, con l’obiettivo di riqualificare il centro storico del paese. Il progetto si concentra su due piazze significative, piazza Divisione Alpina Cuneense e piazza San Pietro, e sul collegamento tra esse rappresentato da via Luigi Einaudi.

Questa iniziativa fa parte di un piano più ampio volto a ridare centralità e dignità al cuore del paese noto per la produzione della ‘Pietra di Luserna’.

Il concorso, anonimo e articolato in due fasi, ha riscosso un notevole successo, con la partecipazione di 34 proposte nella prima fase.

Di queste, la giuria ha selezionato tre progetti che sono passati alla seconda fase, dove è stata effettuata una valutazione più approfondita.

Al termine del processo, il progetto vincitore è stato quello presentato dallo studio “Lab.i.r.int Architettura” di Napoli, in collaborazione con l’architetto Ernesto Ortega De Luna, Cidiemme Engineering S.r.l. e l’architetto Ilaria Castaldo.

I progetti partecipanti sono stati esposti al pubblico, fino al 30 ottobre, nella Sala Consiliare del Municipio, per permettere ai cittadini di prendere visione delle diverse soluzioni proposte per la riqualificazione urbanistica.

Il progetto vincitore ha ricevuto una menzione speciale da parte della Regione Piemonte, che lo ha descritto come un esempio di buona pratica per la rigenerazione di piccoli spazi urbani, sottolineando l'importanza dell’impegno delle comunità locali.

L’assessore all’Urbanistica di Bagnolo Piemonte, Roberta Castagno, ha sottolineato il valore di questa iniziativa: “L'idea di un concorso di progettazione nasce dal desiderio di ridare al centro storico una sua dignità e centralità. In passato ci sono state diverse proposte per riconnettere le due principali piazze del paese, ma non si è mai giunti a una soluzione concreta. Questo concorso ci ha permesso di raccogliere idee innovative, promuovendo una sana competizione professionale basata sulla qualità architettonica”.

Castagno ha inoltre evidenziato come Bagnolo sia stato inserito nella Strategia Urbana d'Area della Regione Piemonte, un programma finanziato dai fondi europei FESR, che coinvolge diversi comuni del Pinerolese. “Questo programma consentirà di finanziare la realizzazione delle opere progettate, contribuendo alla trasformazione del territorio attraverso un approccio sostenibile e innovativo.

[Il progetto vincitore del concorso Boulevard della Pietra]

Esprimo i miei complimenti ai professionisti che hanno partecipato al concorso, sottolineando l’elevata qualità architettonica delle proposte, che rispondono perfettamente agli obiettivi di rigenerazione sostenibile e di miglioramento del microclima. Infine, un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutti i soggetti coinvolti nella stesura del bando e nella gestione della procedura del concorso, compreso il RUP (Responsabile Unico del Procedimento), lo staff dell’ufficio tecnico comunale e la Fondazione per l’Architettura di Torino.

La premiazione è avvenuta alla presenza, oltre che dell’assessore Roberta Castano, del sindaco di Bagnolo Piemonte Roberto Baldi, con l’assessore Tommaso Vottero, e l’ingegner Alex Davico (Rup) e gli architetti Ernesto Ortega De Luna, con Dario Raguzzino (dello studio Lab.i.r.int).