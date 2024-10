Cittadinanza italiana per Juana Valentina Gil Castillo, a Venasca dal 2007

Mercoledì 23 ottobre 2024 Juana Valentina Gil Castillo, residente a Venasca dal 2007, ha ottenuto la cittadinanza italiana. La signora, cinquantasettenne di origine dominicana, coniugata dal 2007 con Serafino Forniglia e impiegata presso una famiglia nel Saluzzese, ha prestato il giuramento davanti al Sindaco Silvano Dovetta nella giornata di martedì 22, pronunciando la frase rituale “Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato”.

«Venasca accoglie con gioia e soddisfazione una nuova cittadina italiana, una persona che conosco molto bene e che da anni si è inserita ottimamente nella nostra comunità – afferma il Sindaco di Venasca, Silvano Dovetta –. Non è la prima volta che accade quest’anno ma per me è sempre una grande emozione essere testimone di percorsi come questo, nei quali chi ha fatto un lungo cammino dal proprio luogo di nascita ottiene medesimi diritti e di doveri di chi è italiano di nascita. Felicitazioni quindi alla signora Juana Valentina e alla sua famiglia per questo traguardo».