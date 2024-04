Addio a Rodolfo Rosso, "Dodo", campione d'Italia di pallapugno nel 1983

Una passione di famiglia, quella per il 'balon', che lo ha portato fin sul tetto d'Italia, nel 1983 con la conquista dello scudetto con la maglia della Spec Cengio.

Sono ore di lutto nel mondo dello sport e della pallapugno per la scomparsa, ieri, domenica 21 aprile, di Rodolfo "Dodo" Rosso, all'età di 67 anni.

“Giocavamo tutti, dai 10 ai 70 anni - raccontava in un documentario "Rosso di Sera", realizzato da Fondazione CRC in collaborazione con il Comune di Ceva - “All'età di 12-13 anni ho iniziato a giocare a Pievetta, Battifollo e facevo il torneo quando c’era la festa del paese. E proprio in un torneo a Pievetta, mi vide giocare Emilio Bresciano e, l'anno dopo, nel '73, l’anno dopo, mi ha portato a giocare al Santuario di Vicoforte. Nel '78 la grande occasione in seria A a Cengio, dove ho giocato per 12-13 campionati”.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 23 aprile alle 15, nella parrocchia di Casario, nel comune di Priola.