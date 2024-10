Vicoforte ricorda l'alluvione del 1994 con lo spettacolo "Fiume di acqua e di fango"

Nel trentennale dell’alluvione del 1994 a Vicoforte va in scena "Fiume di acqua e di fango", spettacolo teatrale di e con Sara Dho, con le musiche di Roberto Dibitonto.

Lo spettacolo, dedicato al dramma che visse la nostra regione, è trasversale alle tematiche “storia e memoria” ed “educazione alla cittadinanza”.

Il Tanaro scuro, violento, arrabbiato, le distese di acqua e fango nelle campagne e poi tra le strade, nelle città, nelle case, mentre il numero dei morti e degli sfollati cresceva di ora in ora. Immagini simbolo della grande alluvione del novembre 1994, scolpite per sempre nella memoria di chi, quei giorni, li ha vissuti in prima persona e li ricorda distintamente, come se il tempo non fosse mai passato.

Una ferita ancora aperta, che ha cambiato per sempre il Piemonte e il suo modo di approcciarsi all’emergenza.

Lo spettacolo è da un lato un modo per conoscere gli avvenimenti di quel tragico autunno, dall’altro un modo per riflettere sulla gestione dell’ambiente nel nostro paese e sulla capacità di reagire di fronte alla tragedia, che si concretizzò, durante quel tragico evento, anche attraverso esempi di coraggio, impegno

e determinazione.

"Siamo molto contenti - afferma il presidente della Pro Vicoforte, Giuseppe Badino - di ospitare questo spettacolo in paese in occasione dei trent'anni dall'alluvione, con l'obiettivo di rendere omaggio a tutte le vittime e alle famiglie colpite dall’alluvione del 1994".

L'evento, organizzato dalla Pro Vicoforte, si terrà domenica 27 ottobre alle 17:30 nella ex Confraternita dei Battuti. Ingresso libero.