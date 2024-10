Alpi Acque: definita l'operazione di pubblicizzazione

Nella serata di mercoledì 23 ottobre è stata definita l'operazione di pubblicizzazione della Società Alpi Acque, azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel fossanese, saluzzese e saviglianese.

L'operazione, approvata all'unanimità in assemblea, ha previsto il recesso del socio Egea Acque attraverso un'operazione di riacquisto azioni proprie. La pubblicizzazione rappresenta il presupposto per l'entrata di Alpi Acque nel consorzio unico provinciale Cogesi.

"Un ringraziamento – commenta il Presidente di Alpi Acque Simone Mauro che ha coordinato in questi mesi l’operazione – va innanzitutto al socio privato che in questi anni ha consentito lo sviluppo di un’azienda performante in termini di efficienza, qualità e solidità. In coordinamento con l’Egato, in questi mesi abbiamo definito un percorso di pubblicizzazione che è stato possibile affrontare grazie al costante supporto e alla coesione dei nostri Comuni soci”. “Ora per la nostra Società – continua Mauro – si apre un nuovo percorso di convergenza in Cogesi e vogliamo farlo sicuramente da protagonisti, partendo da una struttura organizzativa solida e da personale che in questi anni, seppur in un contesto di incertezza, ha saputo dimostrare la propria resilienza”. “Con il 2025 – conclude Mauro – andremo poi a definire un nuovo piano industriale che, partendo dalla già elevata qualità tecnica esistente, dovrà prevedere un’ulteriore implementazione e diversificazione dei servizi per la nostra Comunità”.

“Alpi Acque rappresenta – commenta il Sindaco di Fossano Dario Tallone – un’azienda strategica per i nostri territori e l’operazione di pubblicizzazione realizzata permette di preservarla in prospettiva. Un ringraziamento per l’operazione va quindi al Consiglio di Amministrazione che in questi mesi è stato impegnato in questa operazione di finanza straordinaria e che nei prossimi mesi dovrà continuare ad accompagnarci nella transizione di tutte le attività”. “La prossima entrata in Cogesi – continua Tallone – richiederà un iter amministrativo ben definito e verrà fatta con tanta concretezza, facendo valere i risultati consuntivati da Alpi Acque in questi anni: dalle premialità ricevute per la qualità tecnica, ai livelli di efficienza elevati dei servizi, ai parametri economici, patrimoniali e finanziari estremamente lungimiranti”. “Il percorso condotto fin qui – conclude Tallone – è stato possibile grazie a uno stretto dialogo tra tutte le amministrazione e da questi punti di forza vogliamo ripartire al fine di garantire servizi sempre più efficienti ai nostri cittadini”.