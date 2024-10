IL METEO / Forte maltempo nel weekend: possibili disagi estesi e allagamenti

Correnti calde e umide meridionali in quota favoriranno la presenza di piogge diffuse anche ad alta quota, soprattutto tra sabato e domenica . Possibili disagi estesi, allagamenti e fiumi in piena. Migliora da lunedì.

Da oggi venerdì 25 a domenica 27 ottobre. Il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse ovunque su tutte le regioni. Saranno possibili temporanee pause qua e là, con le zone più colpite che saranno le Alpi e la Liguria. I quantitativi previsti potranno generare allagamenti estesi e piene di fiumi data la forte saturazione dei terreni, nonché frane in montagna. Miglioramento a partire da domenica pomeriggio.

Temperature perfettamente in media col periodo, ma date le condizioni meteo l'escursione giornaliera sarà ridotta al minimo. Le massime saranno comprese tra 14 e 19 °C, con valori più alti domenica, mentre le minime tra 13 e 16°C.

Venti deboli orientali su pianure, e settentrionali su Liguria oggi. Domani forti venti di scirocco si attiveranno in Liguria, e i venti orientali aumenteranno di intensità sulle pianure piemontesi. Anche domenica venti per lo più dai quadranti orientali in diminuzione graduale di intensità.