Executive Search: come individuare i dirigenti ideali

Come facilmente si può intuire, data l’importanza di tali ruoli, questo tipo di ricerca è particolarmente complessa e anche delicata. Si deve infatti considerare che le posizioni executive richiedono competenze tecniche e manageriali di alto livello, una notevole conoscenza di uno specifico settore e anche, ovviamente, della visione e della mission dell’azienda.

Per identificare una o più figure qualificate in grado di rispondere alle esigenze di leadership di un’organizzazione, risulta utile e strategico affidarsi a società specializzate nella ricerca executive.

Queste società operano utilizzando tecniche di ricerca e selezione più specialistiche rispetto a quelle del tradizionale recruiting di personale. Cerchiamo quindi di capire, a grandi linee, come operano queste società.

Executive search: l’importanza di una strategia mirata

Molto spesso, soprattutto nel caso di realtà aziendali di piccole o medie dimensioni, il processo di selezione per i ruoli dirigenziali si limita a un’accurata analisi del curriculum del candidato. Per quanto sia una strategia piuttosto comune, non sempre si rivela anche la più efficace. Le società specializzate operano diversamente, utilizzando strategie mirate e tecniche collaudate.

La prima fase è quella della definizione del profilo dirigenziale; per conoscere con precisione quali sono le caratteristiche che il candidato ideale deve possedere. Ciò implica necessariamente un’analisi molto dettagliata delle esigenze dell’azienda. L’obiettivo è quello di trovare una figura con le necessarie competenze tecniche, ma che possieda anche la capacità di gestire eventuali cambiamenti e prendere decisioni strategiche anche in momenti difficili.

Si deve sottolineare il fatto che le società specializzate nella ricerca di personale qualificato hanno una rete di contatti particolarmente ampia, raggiungendo i candidati ideali per determinate posizioni. Figure di executive o di middle o senior manager, sono spesso candidati “passivi”, ovvero soggetti non attivamente impegnati nella ricerca del lavoro. Non sono, quindi, presenti nelle normali piattaforme di ricerca del lavoro, ma sono individuabili dalle società specializzate.

Una volta che i candidati sono stati definiti, si passa alla fase dell’analisi. Le società specializzate nell’Executive Search utilizzano particolari metodologie che servono a verificare le competenze del candidato, come attitudine alla leadership, al problem solving, alla gestione dello stress. Una volta effettuata la selezione il candidato viene poi proposto all’azienda.

Perché rivolgersi a società specializzate?

L’Executive Search può essere svolta anche da risorse interne all’azienda, ma affidarsi a professionisti specializzati nella ricerca di personale qualificato è più efficace e veloce.

I cosiddetti head hunter, i professionisti della ricerca, sono continuamente aggiornati sulle dinamiche del mercato del lavoro e sulle esigenze delle aziende. Questa approfondita conoscenza li mette in grado di selezionare i giusti profili per una determinata realtà aziendale.

Si consideri che un processo di selezione di una figura “leader” può essere lungo e dispendioso, in particolar modo per quelle aziende che non dispongono di un team dedicato alle risorse umane. Affidarsi a società specializzate permette di risparmiare tempo e risorse e, cosa da non sottovalutare, minimizza i rischi di una scelta inadeguata dato che le metodologie usate da tali società sono collaudate e precise.