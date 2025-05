In Due È Meglio: Il Viaggio dell'Amore con Anna&Anna

Invecchiare insieme è un viaggio condiviso, un cammino di crescita e di affetto che attraversa tutte le età.

Per i giovani, rappresenta la promessa di costruire un futuro solido, di scoprire la vita con qualcuno al proprio fianco. Per i meno giovani, è la conferma che l’amore non ha età, che il calore di una compagnia può rendere più dolce il tempo che passa. Il futuro incerto può sembrare spaventoso, ma affrontarlo in due dà forza, conforto e speranza.

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui, single, 45 anni

Alberto, 45 anni, ottima occupazione, con un sorriso smagliante e occhi azzurri, è un uomo alto, atletico e determinato. Non si accontenta di poco, perché crede fermamente nell’Amore vero e sogna di trovare la compagna con cui costruire un bel futuro ricco di emozioni forti, come la passione. Se sei una donna seria, che desidera condividere valori autentici, Alberto, potrebbe essere l’uomo giusto. Chiama al 3403848047!

Lui, single, 57 anni

Gabriele, è un uomo sensibile, 57enne, ottima posizione lavorativa, vedovo, senza figli, ama viaggiare in barca a vela, pratica ciclismo e scia, ma è anche un ottimo cuoco, e vizia i suoi amici con i suoi ottimi piatti, fisico sportivo, brizzolato, profondi occhi chiari, la sua donna ideale è intelligente, ironica, femminile, quella giusta per essere felice e sorridere tutti i giorni. Contattalo al 3403848047!

Lui, single, 66 anni

Emanuele, signore brillante, divertente, ha sempre la battuta pronta, 66enne, ex ingegnere civile, vedovo, una figlia grande già sposata, bel fisico, alto, capelli grigi, bellissimi occhi celesti, ama viaggiare in crociera, ma anche girare per mercatini, e borghi antichi, il suo sogno è di incontrare una brava signora, per innamorarsi di nuovo e con cui condividere tutte queste cose. Chiamalo al 3403848047!

Annunci per Lui

Lei, single, 30 anni

Sara, 30 anni, piemontese, fisico invidiabile e un sorriso contagioso, lavora onestamente, è pronta a condividere la vita con qualcuno di speciale. Ama camminare, fare sport all’aria aperta e godersi la natura, cerca un uomo semplice, di cui innamorarsi davvero. L’obiettivo? Convivere, sposarsi o semplicemente trovare quella persona con cui ridere, vivere e con cui magari stare bene... Chiamala 340 3848047!

Lei, single, 39 anni

Marta, 39 anni, la donna che ogni uomo sogna di incontrare. Lunghi biondi neri, occhi verdi come prati in primavera e un sorriso che illumina anche le giornate più grigie. Lavora, conduce una vita bella, ma il suo cuore cerca qualcosa di più stabile: un uomo affidabile, fedele, anche più grande, che voglia davvero costruire una famiglia. Se la tua idea di vita include serietà, sincerità e qualche passeggiata tra i boschi, lei potrebbe essere quella giusta… chiamala al 340 3848047!

Lei, single, 47 anni

Nicoletta, 47 anni, semplice ma irresistibilmente affascinante nel suo aspetto naturale e pulito, senza trucco e con un sorriso sempre pronto. È una donna che, passando per strada, ti fa girare la testa, bruna, longilinea, con occhi celesti, vive di piccole grandi passioni: lavora, ama pedalare in bicicletta e camminare in montagna, prepara ottimi dolci. Non legata sentimentalmente a nessuno, cerca un signore italiano, anche più maturo, che sappia apprezzare la sua semplicità e il suo ottimismo. Chiamala al 3403848047!

Lei, single, 57 anni

Sono la figlia di una splendida donna di 57 anni, vedova, di origine ucraina e residente in Italia da anni. È una donna semplice, bella e molto timida. Cerca un uomo sincero, con cui condividere serenità e momenti di quotidianità. È disponibile a trasferirsi per la persona giusta. Se pensi di essere tu, contattami! La mia mamma merita di essere felice. Chiama al 3403848047.

Lei, single, 63 anni

Agnese, bella signora piemontese di 63anni, capelli rossi e un fisico snello, è una donna simpatica e dolcissima, che ha dedicato la sua vita all’agricoltura e ora si gode la pensione. Appassionata di buona cucina, prepara con amore torte e pane fatto in casa, perché sa che il vero comfort si trova tra i sapori autentici. Sola da tempo, cerca un signore affettuoso, anche più grande, che voglia condividere momenti di serenità e compagnia. Chiama al 3403848047!

