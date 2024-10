Nastrini natalizi: dai pacchetti ai centrotavola, idee per decorare

Sentite anche voi l'avvicinarsi delle feste, ma soprattutto crescere il desiderio di creare meravigliosi pacchetti e centrotavola con nastrini natalizi e decorazioni? Allora come me fate parte del "team degli hobbisti natalizi", sempre pronti a trasformare ogni occasione in un'opportunità per sperimentare nuove idee decorative.

Il Natale non è solo una questione di alberi decorati o di luci scintillanti, ma anche il momento in cui possiamo curare tutti i dettagli più particolari che riescono a rendere speciale ogni angolo della casa. Dai pacchetti regalo alle tavole apparecchiate, per creare progetti belli e originali basta saper come giocare con i colori, le forme e i materiali. E i nastri natalizi, insieme ad altre decorazioni, sono la base di ogni progetto creativo.

Sei alla ricerca di qualche ispirazione? Allora ecco alcune delle creazioni più particolari che ho realizzato negli scorsi anni, per trasformare la mia casa in un vero e proprio regno delle feste!

1. Decorazioni per le scale con i nastri natalizi eleganti

Una delle decorazioni più scenografiche che realizzo ogni anno è quella per le scale di casa mia. Utilizzo nastri natalizi eleganti, in colori coordinati al resto delle decorazioni, per avvolgere il corrimano proprio come se fosse una ghirlanda. Con i nastri in raso, velluto o organza riesco a creare un effetto super raffinato, che arricchiscono ulteriormente aggiungendo delle piccole decorazioni come palline, campanelli o lucine.

Se cerchi un tocco ancora più festivo, non possono mancare i nastri dorati e argentati, perfetti per riflettere la luce e illuminare la casa.

2. Un alberello di fiocchetti con i nastrini natalizi

Per chi ama i progetti fai-da-te, l’alberello di fiocchetti realizzato con nastrini natalizi è senza dubbio una delle creazioni più graziose e apprezzate. Si tratta di un mini albero decorato solo con fiocchetti, che possono essere di diversi colori e materiali. Io solitamente scelgo nastrini in tonalità tradizionali, come il rosso e il verde, ma per uno stile più contemporaneo puoi optare per colori pastello.

L'alberello può essere utilizzato come centrotavola o come decorazione per una mensola.

3. Segnaposto a forma di ghirlanda con nastri per Natale

Per rendere la tavola delle feste davvero unica, uno dei miei trucchi è creare segnaposto a forma di mini ghirlanda utilizzando dei nastri. È sufficiente formare un piccolo cerchio con del fil di ferro e avvolgerlo con nastrini di vari colori e spessori, aggiungendo dettagli come bacche rosse, foglie di agrifoglio o piccole stelle. Ogni invitato avrà così un segnaposto personalizzato e, volendo, potrà portarlo a casa come ricordo delle feste. Un'idea semplice ma d'effetto, che fa subito sentire gli ospiti coccolati e parte dell'atmosfera natalizia.

4. Tovaglie e portaposate decorati con fiocchi natalizi

Una tavola natalizia non è completa senza tovaglie e portaposate che richiamano il tema delle feste. Io amo creare dei contenitori portaposate in stoffa, da decorare con piccoli fiocchi fatti con un nastrino di natale, in coordinato con il resto della mise en place.

Si può anche avvolgere un nastro di natale intorno alla tovaglia stessa, facendolo passare lungo i bordi del tavolo come un decoro a cornice. Per una tavola rustica, ad esempio, i nastri scozzesi sono perfetti, mentre per un look più elegante puoi puntare su velluto o seta.

5. Pacchetti regalo personalizzati con i nastri di Natale

Uno degli aspetti che preferisco delle festività è confezionare pacchetti regalo con nastri di Natale. Lo scorso anno mi sono divertita a sperimentare, usando nastri di diversa larghezza e texture per creare combinazioni uniche. Ad esempio, puoi avvolgere il pacco con un nastro largo e completare con un fiocco più piccolo in contrasto, magari arricchito con un tocco decorativo come una stecca di cannella o un rametto di rosmarino.

I nastri in materiali naturali, come la juta, sono perfetti per un look più rustico, mentre per un pacchetto chic non possono mancare i nastri metallici o in velluto. Il bello di questa idea è che poi ogni pacchetto diventa un vero e proprio pezzo unico!

Dove acquistare i nastri di Natale

Per chi ama decorare tanto quanto me, la scelta dei nastri è fondamentale. Negli anni ho continuato a cercare gli store online che offrono nastri di alta qualità, e per il Natale ho tre preferiti in assoluto. Quello che scelgo più spesso è Furlanis, che propone una collezione davvero ampia di nastrini natalizi in una varietà incredibile di colori, materiali e formati, anche personalizzabili. Quando sono alla ricerca di nastri particolari e luminosi, mi affido a Merceria C’era una volta, mentre per le stampe più originali e creative mi rivolgo a Linea Merceria.

Tu dove acquisti i tuoi nastrini natalizi?