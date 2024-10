Iscriviti a Biotecnologie Sanitarie dell’ITIS Delpozzo di Cuneo

Lo studente che si iscrive all’indirizzo di Biotecnologie Sanitarie è attratto dallo studio delle scienze, in particolare del corpo umano, della sua struttura e funzionamento; probabilmente sogna di lavorare in futuro in ambito sanitario, come medico, infermiere, tecnico di laboratorio, fisioterapista; oppure come veterinario, ricercatore, ecc.

In effetti, l’indirizzo offre la possibilità di accedere con successo ai Corsi di laurea triennali e quinquennali in ambito sanitario, preparando gli studenti in materie come Igiene, Fisiologia, Patologia, Anatomia, Microbiologia, Chimica e Legislazione sanitaria, ovvero in quelle discipline che descrivono la natura e il funzionamento del corpo umano, inserito in una popolazione e in un ambiente che inevitabilmente lo influenza.

Il clima che cambia, la recente pandemia, le sfide nel campo della ricerca medico-sanitaria, rendono sempre più urgente capire il significato e l’entità delle interazioni tra uomo e ambiente.

Qui troverai un ambiente dinamico e stimolante, in grado di promuovere la tua crescita e mettere in risalto le tue capacità anche grazie a laboratori completamente rinnovati e dotati delle migliori attrezzature.