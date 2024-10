Saluzzo, scuola dell'infanzia Alessi: castagnata in onore dei nonni

Scuola dell'infanzia Alessi: castagnata in onore dei nonni

Martedì 22 ottobre alla scuola dell’infanzia Alessi si è svolta come di consueto la festa dei nonni: "li abbiamo festeggiati con una castagnata in loro onore". Nonni e bambini si sono poi intrattenuti con giochi creati con materiale di recupero dai piccoli alunni ed hanno così potuto trascorrere e condividere con gioia un breve momento insieme.

"Ogni anno - dicono dalla scuola - la ricorrenza diventa occasione per celebrarli e farli sentire amati, ma anche per ricordare il valore del loro ruolo nella nostra società. I nonni e le nonne sono figure fondamentali per la crescita dei più piccoli, sono presenze su cui ogni bambino o nipote dovrebbe poter contare".