Alba, naso e denti rotti per una trentenne colpita al volto con una sedia all’uscita dal cinema

E’ al momento massimo il riserbo da parte delle forze dell’ordine in merito al grave fatto verificatosi ad Alba nella serata dello scorso venerdì 25 ottobre.

L’aggressione intorno alle ore 22.30 in via Giacosa, pieno centro storico, a un passo da via Maestra, nel tratto di strada all’uscita del cinema multisala e della vicina pizzeria.

Qui una donna di circa trent’anni sarebbe stata colpita al volto da una sedia presa dal dehors del locale pubblico e scagliata in sua direzione da un ragazzo facente parte di un gruppo di giovani.

Secondo le prime informazioni da noi raccolte l’aggressione non sarebbe arrivata nel corso di una lite tra i ragazzi e la donna. Quest’ultima era appena uscita dal vicino cinema quando sarebbe stata colpita al viso in modo in qualche modo fortuito. Ugualmente non è al momento chiaro se tra i responsabili del ferimento fosse in corso una lite o si sia trattato di un gioco particolarmente manesco finito male.

In ogni caso la donna ne avrebbe subito un serio trauma maxillo-facciale, con la rottura del setto nasale e di alcuni denti.

I Carabinieri della locale Compagnia hanno acquisito le immagini della video-sorveglianza presenti in quella zona del centro storico albese e stanno procedendo alle verifiche del caso e all’identificazione dei responsabili.