E' morto Enrico Dassisti, parruccaio, truccatore e cuoco per gli ospiti della cooperativa cuneese Per Mano

Classe 1969, originario di Torino, sabato mattina 12 aprile è morto nella sua abitazione Enrico Dassisti, da qualche anno residente a Cuneo, dove aveva scelto di venire a vivere dopo anni trascorsi nel mondo dello spettacolo e della televisione e in giro per il mondo.

Per anni truccatore in Rai, era anche diventato parruccaio, attività che amava molto e per la quale aveva ottenuto un diploma rilasciato dall'Accademia del Teatro alla Scala di Milano.

Enrico Dassisti, a Cuneo, lavorava come cuoco per la cooperativa Per Mano, che si occupa di persone affette da disabilità psichiche gravi e autistiche, ospitate in una struttura che è centro diurno e anche nucleo residenziale.

E' la presidente Emanuela Bernardis ad esprimere il suo profondo cordoglio per la morte di un collaboratore amatissimo, soprattutto dai ragazzi.

"Enrico era una persona davvero unica e speciale - commenta. Abile in tantissime cose e attento ai ragazzi. Aveva fatto tanti lavori, vissuto tante vite... Sostituirlo sarà veramente difficile. Per noi operatori, ma soprattutto per molti degli ospiti, era un punto di riferimento. Aveva delle attenzioni rare, faceva volontariato in tanti ambiti. Proprio in questa attenzione agli altri aveva trovato la sua dimensione. La notizia della sua morte ci ha profondamente addolorato. Ci mancherà".