Incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi (lunedì 14 aprile) nel Comune di Gaiola, sul ponte dell’Olla. Coinvolti due mezzi pesanti che procedevano in direzione rispettivamente opposta, scontratisi frontalmente. Non si segnala la presenza di feriti, per fortuna.

A risentire particolarmente dell’accaduto la circolazione viaria in loco, che risulta bloccata per procedere ai rilievi delle forze dell’ordine e alle operazioni di rimozione e ripartenza dei veicoli.