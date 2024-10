Brand empowerment per le startup: come costruire un marchio forte e perché è importante

Quando ci si lancia con un progetto imprenditoriale bisogna pensare proprio a tutto, non solo dal punto di vista economico ma soprattutto in termini di marketing a 360 gradi. Basti pensare che grandi nomi hanno comunque un piano pubblicitario annuale per continuare a lavorare sull’awareness e perché non dovrebbero farlo gli emergenti?

Il brand empowerment della startup è fondamentale per poter emergere, associare il proprio marchio ai valori e ai servizi lavorando tanto sul posizionamento, il naming, la riconoscibilità e tanti altri aspetti che non vanno certo trascurati.

Chi desidera un brand forte dovrebbe leggere con attenzione questo articolo, spiegheremo gli step per la costruzione di un’identità riconoscibile e perché è tanto importante soprattutto per le startup.

Quanto è importante il brand empowerment per le startup

Possiamo definire il brand empowerment come la capacità di rafforzare il proprio marchio e renderlo competitivo. Costruire un’identità forte non riguarda solo l’immagine visiva o un logo accattivante, ma comprende un numero elevato di strategie che, se ben implementate, fanno la differenza conducendo al successo.

Il mondo del lavoro è sempre più competitivo e quindi un marchio forte può dare una spinta: non solo migliora la visibilità e riconoscibilità, ma riesce allo stesso tempo a costruire una connessione emotiva con il pubblico, fidelizzando i clienti fin dal principio.

Maggiore fiducia, senso di esclusività e appartenenza sono solo alcuni dei benefici che si possono trarre.

Tutto parte dalla definizione della brand identity

Primo step? Definire la brand identity che va ben oltre la scelta del nome o del logo: include i valori, la mission e la visione della startup; elementi che guidano ogni decisione aziendale e che devono essere chiaramente comunicati sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione.

Si parla quindi di posizionamento, cioè determinare come vuole essere percepito dal pubblico e differenziarsi dalla concorrenza. Che problema risolve? Quale valore unico offre ai suoi clienti? Rispondere a queste domande aiuta a costruire un marchio autentico e coerente, capace di parlare direttamente al target di riferimento.

Il ruolo del marketing

A questo punto è necessario passare alla fase operativa del marketing. La costruzione di un marchio forte richiede una pianificazione strategica a lungo termine che include diverse attività, quali la creazione di contenuti, campagne pubblicitarie e la gestione dei social media. Ognuno di questi strumenti deve essere utilizzato in modo coerente per rafforzare l’immagine di marca e coinvolgere il pubblico.

Il content marketing è tra gli strumenti più potenti a disposizione delle startup. Attraverso il blog, video, podcast o webinar, può mostrare la propria esperienza, guadagnarsi la fiducia dei clienti e affermarsi come leader nel proprio settore.

Coerenza e autenticità non devono mai mancare

Bisogna tenere a mente due valori che hanno un apporto significativo: stiamo parlando della coerenza che va a braccetto con l’autenticità. L’immagine comunicata deve essere forte e riconoscibile, non generare confusione e soprattutto avere una linea comunicativa autentica.

Le attività di branding devono essere pianificate nel tempo secondo una strategia curata nei minimi particolari e deve durare nel tempo; non si tratta di un supporto solo iniziale basti pensare che colossi come Coca-Cola ancora oggi hanno un piano marketing ad hoc nonostante la loro sia la prima bibita venduta al mondo.